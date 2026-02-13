Що очікує Україну на Мюнхенській конференції – прогноз Politico

Munich Security Conference / © Associated Press

Реклама

Напередодні щорічної Мюнхенської конференції з безпеки доля України залишається невизначеною.

Про це повідомляє видання Politico.

Як зазначає видання, цього року Мюнхенська конференція з безпеки нагадує про те, наскільки глухий кут у дипломатичних перемовинах. Шість європейських чиновників вважають, що результати зустрічі будуть обмежені формальними заявами солідарності, без конкретних домовленостей.

Реклама

Наразі, за інформацію Politics, США дали зрозуміти Києву, що гарантії безпеки не будуть узгоджені, поки Україна та Росія не досягнуть загальної угоди про завершення війни. Росія ж стоїть на своєму, вимагаючи території, які Україна віддавати не збирається. Це паралізує процес мирного врегулювання.

За словами високопосадовця США, територіальні питання залишаються ключовими: Москва наполягає на контролі над усім Донбасом, навіть над частинами, які ще не окуповані. Водночас сторони готові до діалогу, але компроміс поки що неможливий.

Планується нова зустріч США, Росії та України наступного тижня, можливо у Маямі чи Абу-Дабі, де дипломати сподіваються на реальні результати. Особливу складність створює одночасна дипломатія щодо Ірану та війни в Україні, зазначає спецпредставник Трампа Стів Віткофф.

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже зауважила: «Ми досі не бачили жодних ознак серйозності Росії щодо мирних переговорів чи їхніх результатів».

Реклама

За даними видання, наразі, попри всі дипломатичні зусилля, переговори між Україною та Росією залишаються глухим кутом. Сторони погодили лише принципи припинення вогню та можливого демілітаризованого поясу, але ключові питання — кордони України та присутність західних військ — досі не вирішені.

Українські політики наголошують: «Росію не можна переконати миром, її можна лише змусити до миру». Водночас економіка Росії страждає через санкції та обмеження імпорту нафти, що відкриває Києву шанс на стратегічний тиск.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції.