Сі Цзіньпін видав свій план для миру на Близькому Сході

Сі Цзіньпін. / © Associated Press

Китайський лідер Сі Цзіньпін, коментуючи ситуацію на Близькому Сході, закликав не дозволити світу «повернутися до законів джунглів».

Про це китайський лідер заявив під час зустрічі з шейхом Халедом бін Мохамедом, пише CNN.

З його слів, Китай надалі «буде продовжувати відігравати конструктивну роль» у врегулюванні ситуації на Близькому Сході. Водночас Сі Цзігьпін закликав до дотримання міжнародного верховенства права, а не застосовувати його «вибірково».

«Авторитет міжнародного права має бути захищений. Його не можна застосовувати вибірково або відкидати, коли це незручно, а також не можна дозволяти світу повертатися до законів джунглів», — наголосив Сі.

Окрім того, він виклав «чотири пропозиції» щодо врегулювання ситуації. Лідер КНР закликав до підтримки «принципу мирного співіснування» між державами, дотримання принципів «національного суверенітету», розвитку «стійкої архітектури безпеки» та керуватися «міжнародним верховенством права».

Видання наголошує, що фразу «закон джунглів» часто використовують китайські політики і державні ЗМІ для критики односторонніх дій, які часто здійснюють США.

Блокування США Ормузької протоки

Речник МЗС Китаю Го Цзякунь заявив, що блокування США іранських портів є «небезпечною та безвідповідальною». З його слів, Пекін вважає: цей крок лише загострить напруженість у регіоні.

Він наголосив: незважаючи на тимчасове припинення вогню, США збільшили військове розгортання та запровадили цілеспрямовану блокаду.

Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив про початок морського блокування Ормузької протоки. З його слів, черговий раунд переговорів з Іраном не дав результату щодо ключового питання — ядерної програми.

Американські ВМС отримали наказ перевіряти та зупиняти кораблі, які намагаються пройти через протоку. Крім того, США планують операції з пошуку та знешкодження морських мін, які могли бути встановлені Іраном у протоці.

Зауважимо, що Пекін зберігає таємницю щодо перемир’я США. Речниця МЗС Мао Нін заявила, що Китай від самого початку «активно працював над тим, щоб допомогти припинити конфлікт», бо позиціонує себе як голос миру.