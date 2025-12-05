ТСН у соціальних мережах

Скороход підозрюють в організації злочинної схеми: депутатка зробила заяву

Депутатка заявила, мовляв, їй "нічого приховувати", а дії правоохоронців назвала це "прямим тиском" на опозицію.

Олена Капнік
Ганна Скороход.

Ганна Скороход. / © УНІАН

НАБУ та САП викрили злочинну групу, в організації якої підозрюють народну депутатку. Обраниця від партії "За майбутнє" Ганна Скороход підтвердила, що зараз у її помешканні відбувають слідчі дії.

Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.

“Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію”, - наголосила депутатка.

З її слів, про подальший розвиток подій повідомить згодом.

Нагадаємо, зранку 3 грудня стало відомо що до народної депутатки, яку підозрюють в організації злочинної групи, НАБУ прийшло з обшуками. За даними ЗМІ, Скороход підозрюють в отриманні великого хабаря. Задокументовано, як депутатка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.

Новина доповнюється
