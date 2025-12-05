- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 1671
- Час на прочитання
- 1 хв
Скороход підозрюють в організації злочинної схеми: депутатка зробила заяву
Депутатка заявила, мовляв, їй "нічого приховувати", а дії правоохоронців назвала це "прямим тиском" на опозицію.
НАБУ та САП викрили злочинну групу, в організації якої підозрюють народну депутатку. Обраниця від партії "За майбутнє" Ганна Скороход підтвердила, що зараз у її помешканні відбувають слідчі дії.
Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі.
“Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію”, - наголосила депутатка.
З її слів, про подальший розвиток подій повідомить згодом.
Нагадаємо, зранку 3 грудня стало відомо що до народної депутатки, яку підозрюють в організації злочинної групи, НАБУ прийшло з обшуками. За даними ЗМІ, Скороход підозрюють в отриманні великого хабаря. Задокументовано, як депутатка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів.