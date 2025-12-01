Дональд Трамп / © Associated Press

Речниця Дональда Трампа Керолайн Левітт під час брифінгу в Білому домі заявила, що президент вважає корупцію неприйнятною, коментуючи нещодавні події в Україні.

Про це повідомляє Sky News.

Під час брифінгу в Білому домі речницю президента Трампа Керолайн Левітт запитали про відставку Андрія Єрмака, який пішов з посади після того, як НАБУ провело обшук у його помешканні.

«Президент чітко дав зрозуміти: корупція ніколи не є корисною», — заявила речниця.

Вона додала, що президент «не хоче, щоб американськими платниками податків зловживали». Речниця підкреслила переваги поточної моделі надання допомоги, коли США продають зброю країнам НАТО, а ті, своєю чергою, передають її Україні. Вона назвала цей механізм кращим, ніж «необмежені чеки» (blank cheques).

Водночас, за словами речниці, нещодавні події не вплинули на рішучість адміністрації Трампа покласти край війні.

Окрім цього повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа «дуже оптимістично налаштована» щодо мирної угоди. Там вважають, що у вихідні американська та українська делегації мали гарні переговори.