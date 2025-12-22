- Дата публікації
Стармер і Трамп обговорили війну в Україні та зусилля для досягнення справедливого миру
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили війну Росії проти України та міжнародні зусилля для її завершення.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю, 22 грудня, провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.
Як повідомили у пресслужбі британського уряду, лідери розпочали розмову з обговорення війни в Україні. Стармер поінформував Трампа про роботу так званої «коаліції охочих», яка має на меті підтримку будь-якої майбутньої мирної угоди та забезпечення справедливого й тривалого завершення бойових дій.
На Даунінг-стріт наголосили, що сторони зосередилися на міжнародних зусиллях, спрямованих на досягнення стабільного миру в Україні.
Окрім цього, під час телефонної розмови Стармер і Трамп обговорили ситуацію в секторі Газа.
Також прем’єр-міністр Великої Британії повідомив президенту США про призначення нового британського посла у Вашингтоні — Крістіана Тернера.
Тим часом спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.