Стармер і Трамп обговорили війну в Україні та зусилля для досягнення справедливого миру

Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю, 22 грудня, провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як повідомили у пресслужбі британського уряду, лідери розпочали розмову з обговорення війни в Україні. Стармер поінформував Трампа про роботу так званої «коаліції охочих», яка має на меті підтримку будь-якої майбутньої мирної угоди та забезпечення справедливого й тривалого завершення бойових дій.

На Даунінг-стріт наголосили, що сторони зосередилися на міжнародних зусиллях, спрямованих на досягнення стабільного миру в Україні.

Окрім цього, під час телефонної розмови Стармер і Трамп обговорили ситуацію в секторі Газа.

Також прем’єр-міністр Великої Британії повідомив президенту США про призначення нового британського посла у Вашингтоні — Крістіана Тернера.

Тим часом спецпосланець Путіна заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно.