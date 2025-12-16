Стармер повідомив останні новини про розгортання військ в Україні: деталі

Військові НАТО. / © Associated Press

«Коаліція рішучих» підготувала плани щодо розгортання військ на території України та посилення обороноздатності країни — в повітрі, на морі та на суші.

Про це заявив прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, пише APA.

«У межах „Коаліції рішучих“ ми мали політичний процес за участю лідерів країн, а також військовий процес за участю військових планувальників. Ми заявили, що хочемо розробити військові плани щодо забезпечення безпеки в повітрі, на морі та на суші, а також для зміцнення власних спроможностей України», — сказав прем’єр-міністр Британії.

Стармер наголосив, що заразі члени коаліції мають військові плани для кожного з цих напрямів. Втім, у деталі від не став вдаватися, а натомість наголосив, що пріоритет на сьогоднішній день — мир.

«За потреби це передбачає наземне розгортання, але зараз пріоритетом є досягнення справедливого й тривалого миру», — повідомив Стармер.

Нагадаємо, 1 грудня на онлайн-зустрічі «Коаліції охочих» лідери країн-учасниць серед іншого обговорювали гарантії безпеки України. Зокрема, президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що вони не мають перетворитися на ще один «Будапештський меморандум». З його слів, не повинно бути жодних «поступок територіями України».

Своєю чергою, видання Axios повідомляло, що США нададуть Україні гарантії безпеки, але не просто так. Американський високопосадовець заявив, що йдеться про гарантії на основі статті 5 НАТО. Вони будуть схвалені Конгресом і матимуть юридичну силу. Однак натомість Київ повиннен поступитися територіями.

