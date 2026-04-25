"Арсенал" здолав "Ньюкасл" і повернув собі лідерство в АПЛ

Еберечі Езе / © Associated Press

"Арсенал" обіграв "Ньюкасл" у домашньому матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 1:0 .

"Каноніри" відкрили рахунок уже на самому початку зустрічі — на 9-й хвилині Еберечі Езе забив гол з передачі Кая Гаверца, який ще до перерви травмувався і був замінений.

На старті другого тайму Езе також дістав пошкодження — автора єдиного гола в цьому поєдинку довелося замінити.

У підсумку підопічні Мікеля Артети втримали мінімальну перемогу.

Огляд матчу "Арсенал" — "Ньюкасл"

Після цього матчу "Арсенал" (73 очки) повернувся на перше місце у турнірній таблиці АПЛ. Лондонці на три бали випереджають "Манчестер Сіті", який має гру в запасі. "Ньюкасл" (42 пункти) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі АПЛ "гармаші" приймуть "Фулгем", а "сороки" вдома зустрінуться з "Брайтоном". Обидва матчі відбудуться 2 травня.

Перед цим "Арсенал" 29 квітня на виїзді проведе перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко".