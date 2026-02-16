Бенфіка – Реал Мадрид: де дивитися і прогноз букмекерів на матч плейоф Ліги чемпіонів

"Бенфіка" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

У вівторок, 17 лютого, лісабонська "Бенфіка" прийме мадридський "Реал" у першому матчі стикової стадії плейоф Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на "Ештадіу да Луж" у Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Реал" посів дев'яте місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. І саме "Бенфіка" в заключному турі завадила іспанському гранду здобути пряму путівку до 1/8 фіналу.

Підопічні Жозе Моурінью мегадраматично вийшли до плейоф Ліги чемпіонів, здолавши "Реал" у Лісабоні з рахунком 4:2. Вирішальний гол, який підняв португальський клуб на останнє прохідне місце, у компенсований до другого тайму час забив український воротар "орлів" Анатолій Трубін.

Зазначимо, що у складі "Реала" виступає інший український голкіпер – Андрій Лунін, який цього сезону зіграв лише три матчі за мадридський клуб.

Де дивитися матч Бенфіка – Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Бенфіка" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Бенфіка – Реал Мадрид

Букмекери вважають фаворитом прийдешнього матчу "Реал". На перемогу підопічних Альваро Арбелоа можна поставити з коефіцієнтом 1,90. Нічия – 4,00. Виграш "Бенфіки" – 3,80.

На вихід "Королівського клубу" до 1/8 фіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,23. Підсумковий тріумф "орлів" оцінений коефіцієнтом 4,00.

Матч-відповідь між "Реалом" і "Бенфікою" відбудеться у середу, 25 лютого, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді. Початок – о 22:00 за київським часом.

Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 27 лютого.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.