Збірна України з біатлону оголосила склад на чоловічу естафету Олімпіади-2026

Тарас Лесюк / © Associated Press

Реклама

Збірна України з біатлону визначилася зі складом на чоловічу естафету зимової Олімпіади-2026.

Про це тренерський штаб "синьо-жовтих" повідомив ексклюзивно Суспільне Спорт.

У чоловічій естафеті за українську команду побіжать Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Віталій Мандзин і Тарас Лесюк.

Реклама

Чоловіча естафета відбудеться у вівторок, 17 лютого. Початок – о 15:30 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.