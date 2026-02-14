- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 1 хв
Біатлон: результати жіночого спринту на Олімпіаді-2026
Найкращий результат серед українок у спринті показала Юлія Джима.
У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча спринтерська гонка з біатлону.
Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима.
Найкращий результат серед українок показала Джима, яка з чистою стрільбою фінішувала на 24-й позиції.
Крім Джими, до гонки переслідування також кваліфікувалися Меркушина (42-ге місце) та Дмитренко (54-та позиція).
Володаркою золотої медалі стала норвежка Марен Кіркейде, "срібло" здобула француженка Осеан Мішлон, а "бронзу" взяла її співвітчизниця Лу Жанмонно.
Олімпіада-2026. Біатлон. Спринт, жінки
1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) 20:40.8
2. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) +3.8
3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +23.7
4. Мілена Тодорова (Болгарія, 1+0) +40.0
5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +40.6
6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +49.6
...
24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:34.6
42. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) +2:11.0
54. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:23.8
76. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:30.5
Повне відео гонки
У неділю, 15 лютого, біатлонна програма Олімпіади-2026 продовжиться чоловічою та жіночою гонками переслідування.
Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.
Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.
Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.