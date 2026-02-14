Біатлон: результати жіночого спринту на Олімпіаді-2026

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча спринтерська гонка з біатлону.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка з чистою стрільбою фінішувала на 24-й позиції.

Крім Джими, до гонки переслідування також кваліфікувалися Меркушина (42-ге місце) та Дмитренко (54-та позиція).

Володаркою золотої медалі стала норвежка Марен Кіркейде, "срібло" здобула француженка Осеан Мішлон, а "бронзу" взяла її співвітчизниця Лу Жанмонно.

Олімпіада-2026. Біатлон. Спринт, жінки

1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) 20:40.8

2. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) +3.8

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +23.7

4. Мілена Тодорова (Болгарія, 1+0) +40.0

5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +40.6

6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +49.6

...

24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:34.6

42. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) +2:11.0

54. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:23.8

76. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:30.5

Повне відео гонки

У неділю, 15 лютого, біатлонна програма Олімпіади-2026 продовжиться чоловічою та жіночою гонками переслідування.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.