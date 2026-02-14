ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

Біатлон: результати жіночого спринту на Олімпіаді-2026

Найкращий результат серед українок у спринті показала Юлія Джима.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Юлія Джима

Юлія Джима / © biathlon.com.ua

У суботу, 14 лютого, на Олімпійських іграх-2026 відбулася жіноча спринтерська гонка з біатлону.

Україну в ній представляли Христина Дмитренко, Олена Городна, Олександра Меркушина та Юлія Джима.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка з чистою стрільбою фінішувала на 24-й позиції.

Крім Джими, до гонки переслідування також кваліфікувалися Меркушина (42-ге місце) та Дмитренко (54-та позиція).

Володаркою золотої медалі стала норвежка Марен Кіркейде, "срібло" здобула француженка Осеан Мішлон, а "бронзу" взяла її співвітчизниця Лу Жанмонно.

Олімпіада-2026. Біатлон. Спринт, жінки

1. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+0) 20:40.8

2. Осеан Мішлон (Франція, 0+0) +3.8

3. Лу Жанмонно (Франція, 0+1) +23.7

4. Мілена Тодорова (Болгарія, 1+0) +40.0

5. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +40.6

6. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0) +49.6

...

24. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:34.6

42. Олександра Меркушина (Україна, 0+1) +2:11.0

54. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +2:23.8

76. Олена Городна (Україна, 0+2) +3:30.5

Повне відео гонки

У неділю, 15 лютого, біатлонна програма Олімпіади-2026 продовжиться чоловічою та жіночою гонками переслідування.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie