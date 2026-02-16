ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
469
1 хв

21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним декольте в купальнику

Дівчина показала фото з відпочинку.

Юлія Кудринська
Клементина Вон

21-річна Клементина Вон — донька 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х Клаудії Шиффер і британського продюсера та кінорежисера Меттью Вона — вирушила на відпочинок із друзями і показала у своєму Instagram фото в купальнику.

Дівчина позувала в чорному суцільному купальнику з в’язаною вставкою в зоні декольте, який ефектно підкреслив її пишні груди, парео з леопардовим принтом і в сонцезахисних окулярах.

Клементина Вон — донька Клаудії Шиффер

Клементина дуже схожа на свою зіркову маму.

Зазначимо, Клаудія Шиффер — мама трьох дітей. Разом із чоловіком Метть Воном вона виховує двох доньок — Клементину і Козиму, і сина Каспара, якому нещодавно виповнилося 23 роки.

Старша донька Клементина, схоже, вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вона вже навіть з’являлася на сторінках британського Vogue.

Клаудія Шиффес із донькою Клементиною на обкладинці журналу Рор

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер у мереживному бюстгальтері та джинсах позувала на архівних фото.

Образи Клаудії Шиффер (19 фото)

Клаудия Шиффер_1 / © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер / © Getty Images

© Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Associated Press

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер у Нью-Йорку / © East News

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудія Шиффер / © Getty Images

Клаудия Шиффер_2 / © Associated Press

© Associated Press

Клаудия Шиффер во время показа Chanel Haute Couture осень-зима 1992-1993_1 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер_1 / © Getty Images

© Getty Images

Супермодели 90-х, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Тайра Бэнкс, Клаудия Шиффер, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, Хелена Кристенсен, Летиция Каста, Карла Бруни_12 / © Getty Images

© Getty Images

Клаудия Шиффер_3 / © Associated Press

© Associated Press

