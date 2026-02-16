- Дата публікації
21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним декольте в купальнику
Дівчина показала фото з відпочинку.
21-річна Клементина Вон — донька 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х Клаудії Шиффер і британського продюсера та кінорежисера Меттью Вона — вирушила на відпочинок із друзями і показала у своєму Instagram фото в купальнику.
Дівчина позувала в чорному суцільному купальнику з в’язаною вставкою в зоні декольте, який ефектно підкреслив її пишні груди, парео з леопардовим принтом і в сонцезахисних окулярах.
Клементина дуже схожа на свою зіркову маму.
Зазначимо, Клаудія Шиффер — мама трьох дітей. Разом із чоловіком Метть Воном вона виховує двох доньок — Клементину і Козиму, і сина Каспара, якому нещодавно виповнилося 23 роки.
Старша донька Клементина, схоже, вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вона вже навіть з’являлася на сторінках британського Vogue.
Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер у мереживному бюстгальтері та джинсах позувала на архівних фото.