21-річна донька супермоделі Клаудії Шиффер блиснула пишним декольте в купальнику

Клементина Вон

21-річна Клементина Вон — донька 55-річної німецької супермоделі та зірки 90-х Клаудії Шиффер і британського продюсера та кінорежисера Меттью Вона — вирушила на відпочинок із друзями і показала у своєму Instagram фото в купальнику.

Дівчина позувала в чорному суцільному купальнику з в’язаною вставкою в зоні декольте, який ефектно підкреслив її пишні груди, парео з леопардовим принтом і в сонцезахисних окулярах.

Клементина Вон — донька Клаудії Шиффер

Клементина дуже схожа на свою зіркову маму.

Зазначимо, Клаудія Шиффер — мама трьох дітей. Разом із чоловіком Метть Воном вона виховує двох доньок — Клементину і Козиму, і сина Каспара, якому нещодавно виповнилося 23 роки.

Старша донька Клементина, схоже, вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. Вона вже навіть з’являлася на сторінках британського Vogue.

Клаудія Шиффес із донькою Клементиною на обкладинці журналу Рор

Раніше, нагадаємо, Клаудія Шиффер у мереживному бюстгальтері та джинсах позувала на архівних фото.