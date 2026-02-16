ТСН у соціальних мережах

Суспільство
144
1 хв

Як Меган і Гаррі провели День Валентина: папараці зробили фото

Напередодні Дня всіх закоханих Сасекські відвідали свій улюблений ресторан у Беверлі-Гіллз.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принц Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Меган та її чоловік принц Гаррі вирушили до ресторану Funke у Беверлі-Гіллз 13 лютого, у п’ятницю, де провели кілька приємних годин удвох. Дорогою туди їх зазнімкували папараці, а фотографії опублікував журнал People.

Меган Маркл була у коричневій куртці та чорних штанях, а Гаррі — у чорній куртці та джинсах.

Меган і Гаррі / © Associated Press

Меган і Гаррі / © Associated Press

У цьому самому ресторані Funke, що належить шефкухареві Евану Функе і працює в сегменті люкс, Меган святкувала свій 44-й день народження в серпні минулого року.

А в сам День Валентина герцогиня Сассекська поділилася фотографією свого чоловіка Гаррі та їхньої дочки Лілібет у Instagram, показавши нарешті обличчя дівчинки.

Принц Гаррі з донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Також герцог та герцогиня Сассекські були помічені на 75-му баскетбольному Матчі всіх зірок НБА в Інглвуді.

Меган і Гаррі на баскетболі / © Associated Press

Меган і Гаррі на баскетболі / © Associated Press

