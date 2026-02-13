ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27

Команда Сергія Реброва позмагається з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Збірна України з футболу

Збірна України з футболу / © УАФ

Став відомий розклад матчів збірної України у груповому етапі Ліги націй сезону-2026/27.

За підсумками жеребкування команда Сергія Реброва потрапили до квартету B2, де позмагається з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

До вашої уваги календар матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй-2026/27.

Розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27

25 вересня 2026 року, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня 2026 року, 19:00. Грузія– Україна

2 жовтня 2026 року, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня 2026 року, 21:45. Україна – Угорщина

14 листопада 2026 року, 21:45. Північна Ірландія – Україна

17 листопада 2026 року, 21:45. Україна – Грузія

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

  • перше місце – підніметься до Ліги А;

  • друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

  • третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

  • четверте місце – вилетить до Ліги С.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Гра відбудетьс на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися до фінального турніру ЧС-2026, то там позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Дата публікації
Кількість переглядів
128
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie