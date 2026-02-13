- Дата публікації
Оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27
Команда Сергія Реброва позмагається з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
Став відомий розклад матчів збірної України у груповому етапі Ліги націй сезону-2026/27.
За підсумками жеребкування команда Сергія Реброва потрапили до квартету B2, де позмагається з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.
До вашої уваги календар матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй-2026/27.
Розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27
25 вересня 2026 року, 21:45. Угорщина – Україна
28 вересня 2026 року, 19:00. Грузія– Україна
2 жовтня 2026 року, 21:45. Україна – Північна Ірландія
5 жовтня 2026 року, 21:45. Україна – Угорщина
14 листопада 2026 року, 21:45. Північна Ірландія – Україна
17 листопада 2026 року, 21:45. Україна – Грузія
Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:
перше місце – підніметься до Ліги А;
друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;
третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;
четверте місце – вилетить до Ліги С.
Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).
Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Гра відбудетьс на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.
У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.
Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися до фінального турніру ЧС-2026, то там позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.