Оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27

Збірна України з футболу / © УАФ

Реклама

Став відомий розклад матчів збірної України у груповому етапі Ліги націй сезону-2026/27.

За підсумками жеребкування команда Сергія Реброва потрапили до квартету B2, де позмагається з Угорщиною, Грузією та Північною Ірландією.

До вашої уваги календар матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй-2026/27.

Реклама

Розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27

25 вересня 2026 року, 21:45. Угорщина – Україна

28 вересня 2026 року, 19:00. Грузія– Україна

2 жовтня 2026 року, 21:45. Україна – Північна Ірландія

5 жовтня 2026 року, 21:45. Україна – Угорщина

Реклама

14 листопада 2026 року, 21:45. Північна Ірландія – Україна

17 листопада 2026 року, 21:45. Україна – Грузія

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступатиме Україна, якщо посяде:

перше місце – підніметься до Ліги А;

друге місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує третьою в групі Ліги А;

третє місце – зіграє стикові матчі з командою, яка фінішує другою в групі Ліги С;

четверте місце – вилетить до Ліги С.

Додамо, що попередній розіграш цього турніру збірна України також провела у Лізі В, посівши друге місце у своїй групі: "синьо-жовті" фінішували позаду Чехії, але випередили Грузію та Албанію. У двоматчевому плейоф за право виступати в елітному дивізіоні наша команда програла Бельгії (3:1, 0:3).

Реклама

Нагадаємо, що вже 26 березня збірна України зіграє півфінальний матч плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції. Гра відбудетьс на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія.

У разі перемоги над шведами збірна України на цій самій арені в фіналі плейоф 31 березня 2026 року побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща – Албанія.

Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися до фінального турніру ЧС-2026, то там позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.