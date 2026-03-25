Ребров дав пресконференцію перед півфіналом плейоф відбору до ЧС-2026 проти Швеції

Сергій Ребров / © УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дав пресконференцію напередодні півфінального матчу плейоф європейського відбору до чемпіонату світу 2026 року проти Швеції.

Зокрема керманич української збірної розповів про кадрову ситуацію в команді.

"Були невеликі пошкодження у деяких гравців. У Романа Яремчука та були ще у декількох гравців пошкодження, але зараз всі тренуються в загальній групі, всі готові. Я розмовляв з лікарями. Ніхто до них не звертався більше, окрім тих гравців, які були. На жаль, два футболісти в нас пропускають цю гру, але вони готуються до другого матчу. А Роман Яремчук готується до цієї першої гри", — сказав Ребров.

Також Ребров оцінив силу збірної Швеції, поділившись очікуваннями від прийдешнього поєдинку.

"Це дуже сильна команда за характером. Нам потрібно виграти завтра за характером. Буде багато боротьби та дуелей — потрібно на цьому сконцентруватися.

Тактика — це важливо, але у футболі багато компонентів. Ми повинні виграти в кожному — тоді у нас буде перевага. Це не гарантує, що ми виграємо матч, але дає тобі більше шансів. Завтра маємо бути сконцентровані на кожному елементі гри", — зазначив Ребров на пресконференції.

Крім того, Ребров наголосив, що футбольна збірна грає для України та військових, які продовжують на фронті виборювати її свободу.

"Складна ситуація у нашій країні вже триває 4 роки, нічого нового. Звісно, всі гравці розуміють, заради кого ми граємо. Ми дуже пишаємося тим, що граємо заради України, заради наших солдатів, які зараз борються за свободу України. Ці атаки на Україну додадють ще більше мотивації нашим гравцям", — додав Ребров.

Матч Україна — Швеція відбудеться у четвер, 26 березня, на "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанському місті Валенсія. Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Переможець цього поєдинку вийде до фіналу плейоф, де 31 березня побореться за путівку на Мундіаль з тріумфатором пари Польща — Албанія.

Зазначимо, що збірна України вже дізналася потенційних суперників у фінальному турнірі ЧС-2026. Якшо "синьо-жовті" зможуть пробитися на Мундіаль, то позмагаються у групі F з Нідерландами, Японією та Тунісом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.