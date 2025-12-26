Покровск под угрозой: эксперт предупредил, куда могут двинуться российские войска дальше

Покровск / © Associated Press

Ситуация на Покровском направлении остается одной из самых сложных на фронте. Хотя потенциальное отступление сил обороны из города не будет означать проигрыша в войне на стратегическом уровне, это создаст существенные угрозы для соседних регионов и ключевых узлов обороны Донецкой области.

Такое мнение высказал военный обозреватель Денис Попович для «24 Канала».

По словам эксперта, продолжительная Покровская оборона позволила украинским защитникам выиграть время и подготовить новые оборонные рубежи. В частности, Силам обороны удалось выбить врага из Доброполья, где раньше оккупанты пытались имитировать прорыв линий обороны.

Однако если российским войскам все же удастся захватить Покровск, это откроет для них новые оперативные возможности.

«Если россияне добьются успеха здесь, то дальше сконцентрируют усилия на захвате Константиновки, там сложная ситуация. Кроме этого, оккупанты могут получить доступ в Днепропетровскую область», — предупредил Попович.

Какая ситуация в Мирнограде

В настоящее время боевые действия ведутся в северной части Покровска. Крайне тяжелой остается ситуация с логистикой в соседнем Мирнограде, фактически оказавшемся в «серой зоне».

Несмотря на то, что оккупанты еще не контролируют эти города полностью, давление на украинские позиции не уменьшается. Россияне пытаются захватить Покровск уже в течение полутора лет, и отсутствие быстрого успеха заставляет их бросать в бой новые резервы.

По словам эксперта, потеря контроля над определенными населенными пунктами Донбасса создает предпосылки для масштабных сражений за последние крупные города области, которые находятся под контролем Украины. На днях стало известно о захвате врагом Северска, который эксперты называют «восточными воротами» в Славянско-Краматорскую агломерацию.

Следующей целью врага может стать Лиман.

«Мы постепенно подходим к боям за Славянско-Краматорскую агломерацию, если россияне будут иметь успех в Константиновке и Лимане. Временные рамки сложно назвать, бои могут продолжаться месяцами», — отметил обозреватель.

Именно Константиновка рассматривается как «южные ворота» к этому укрепрайону.

Успех или провал под Покровском имеет не только военное, но и политическое значение. Для Кремля захват этого города принципиален для усиления переговорных позиций.

Особенно остро этот вопрос встал для Москвы на фоне неудач на других участках фронта. В частности, потеря контроля над Купянском стала для россиян болезненным информационным поражением, ведь их пропаганда неоднократно отчитывалась о якобы полном захвате города.

Эксперт убежден, что теперь Путин будет пытаться перекрыть этот провал хоть каким-нибудь продвижением на Покровском направлении.

Напомним, в группировке войск «Восток» сообщили, что в Покровске Донецкой области продолжается оборона, украинские войска контролируют северную часть города. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют российских окупантов на подступах к городу.