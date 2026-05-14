Путин ударил по Украине во время важного саммита: Сибига обратился в США и Китай

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал массированные российские обстрелы Украины и заявил, что атака РФ на фоне встречи лидеров самых мощных стран в Пекине демонстрирует глобальную угрозу со стороны российского режима.

По словам главы МИД, именно тогда, когда мир ожидает мира, предсказуемости и сотрудничества, Россия запустила по Украине сотни дронов, баллистических и крылатых ракет.

"Именно в то время, когда лидеры самых мощных стран встречаются в Пекине, а мир надеется на мир, предсказуемость и сотрудничество, Путин запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по столице Украины", - заявил Сибига.

Министр подчеркнул, что эта атака стала очередным доказательством того, что Москва выбирает не мир и развитие, а агрессию и террор.

«Эта варварская атака во время столь важного саммита демонстрирует, что российский режим представляет глобальную угрозу международной безопасности. Вместо мира и развития Москва выбирает агрессию и террор», – отметил он.

По словам Сибиги, в Киеве в результате ударов разрушены целые кварталы жилых домов, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Под атакой оказались другие города и общины Украины.

Глава МИД заявил, что Путин заинтересован в продолжении войны, поскольку она помогает ему удерживать контроль и власть внутри России.

"Не должно быть никаких иллюзий или бесполезных надежд: только давление на Москву может заставить его остановиться", - подчеркнул министр.

Сибига также обратил внимание на роль США и Китая. По его мнению, именно у этих стран достаточно рычагов влияния на Кремль, чтобы заставить Путина завершить войну.

«Я убежден, что лидеры Соединенных Штатов и Китая имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы сказать Путину наконец-то закончить войну. И это стало бы положительным развитием событий», — заявил глава МИД.

Атака на Киев 14 мая

Ночью и утром РФ совершила массированную атаку дронами и ракетами на Киев. В столице повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура в нескольких районах. Один человек погиб, а более 30 получили травмы. Среди пострадавших — одномесячный младенец.

В Киеве РФ ударила по жилым домам. В частности, в Дарницком районе «прилет» произошел в многоэтажку, где обрушились конструкции. Под завалами оказались люди. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

По данным мэрии, на Левом берегу столицы в результате атаки возникли перебои с водоснабжением. Кроме того, ограничили движение по нескольким улицам.

Как сообщалось, накануне, 13 мая, российская армия совершила массированную атаку дронами по Украине. В частности, по западным областям. Главными целями оккупантов стали энергетическая инфраструктура и железная дорога — важные транспортные узлы в Ровенской и Волынской областях.

