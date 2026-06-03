Закончится ли война в 2026 году: аналитик объяснил, где у Украины есть шанс на перелом

Когда закончится война в Украине / © Associated Press

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Миллионы украинцев хотят знать ответ на самый важный вопрос: когда закончится война? Однако пока никакие прогнозы политиков, аналитиков или даже астрологов не осуществились. Происходит много разговоров о том, что в этом году в Украине можно добиться прекращения огня и ракетных атак.

Реально ли закончить войну в 2026 году? Об этом рассказал основатель аналитического сообщества Resurgram Дмитрий Корниенко для 24 канала.

Закончится ли война в 2026 году

Сейчас в медиа критики массово говорят о вариантах завершения войны — так они заполняют информационное пространство. Военные и аналитики начали заявлять об «окне возможностей», которое открылось на фронте. Ведь за последнее время российские оккупанты стали терять больше территорий, чем завоевывать. Добавилось и технологическое преимущество Украины в беспилотниках.

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Дипломатические переговоры не являются настоящим окном возможностей для Украины — реальный шанс заключается в войне на истощение. Пока ресурсы России постепенно иссякают, Киев должен сосредоточиться на повышении эффективности управления, мотивации армии и ударах по вражеской территории. Об этом заявил Дмитрий Корниенко.

По его словам, нынешние медийные дискуссии о быстром мире — это просто попытка заполнить информационный вакуум из-за нехватки громких инфоповодов. Реальных рычагов влияния на Кремль Украине сейчас не хватает.

Более того, несмотря на теоретический политический интерес Дональда Трампа к мирному соглашению, нет доказательств того, что США должны или готовы применить необходимые рычаги давления как на Россию, так и на Украину.

«По заявлениям Зеленского и Белецкого, я трактую это так: мы находимся в долгосрочной войне на истощение, и ключевой фактор нашего преимущества — не давать Кремлю адаптироваться к переменам. Часто военные, с которыми общался, говорят, что „маленькая советская армия“ не победит „большую советскую армию“. Поэтому наша сила в переменах как в военном плане, так и в политическом», — заявил Корниенко.

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Сейчас возможности Украины растут — под атаками находятся около двух третей территории РФ. В то же время Москва приближается к пределу своих ресурсов. Если добавить давление Европы на энергетический сектор и введение новых санкций, можно подловить «окно слабости» россиян. Это при условии, что они не успеют адаптироваться к новым ограничениям.

Ожидается, что ЕС введет новый пакет санкций 8-9 июня. Он должен ограничить ценовой потолок на российскую нефть, расширить список запрещенных судов и ввести санкции против компаний «Лукойл» и «Роснефть».

Когда закончится война в Украине: последние новости

Напомним, Соединенные Штаты Америки в дальнейшем готовы содействовать завершению войны в Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Заявление из Вашингтона последовало после новых массированных атак России на украинские города.

По словам Рубио, очередные масштабные удары прямо напоминают, почему этой страшной войне нужно положить конец. Политик назвал конфликт ужасающим и отметил, что по продолжительности он уже превышает Вторую мировую войну.

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Госсекретарь подчеркнул, что США настроены сделать все возможное для приближения мира и выразил надежду, что в какой-то момент появится возможность снова сыграть эту важную роль в урегулировании.

Украинские власти не исключают возможности приостановки активных боевых действий уже осенью. Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, главным условием для этого сценария является полный срыв стратегических планов российского командования.

Сейчас российский диктатор проводит летнюю наступательную кампанию, преследуя захват Малой Токмачки или Купянска. Однако это наступление уже стало провальным. Если планы врага окончательно потерпят крах, это может привести к остановке активной фазы войны.

По словам Подоляка, при таком развитии событий осенью возможно прекращение обстрелов, фиксация линии разграничения, заморозка конфликта, а также привлечение посредников и мониторинга. В случае реализации этого варианта власти смогут отменить военное положение и начать подготовку к выборам в Украине.

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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель ошарашила словами, что война в Украине может завершиться через 10 лет. Меркель выразила надежду, что через десять лет война в Украине уже закончится, причем так, что Украина будет самостоятельным, свободным и суверенным государством.

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