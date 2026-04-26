Залужный назвал варианты победы Украины: какой путь он считает самым реалистичным

Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный разобрал пять теоретических сценариев завершения войны.

Об этом он заявил во время общения со студентами, передает «Фабрика новостей».

По его словам, первый вариант – победить Россию, заставить ее капитулировать.

«У нас война. Как же одержать эту победу? Оказывается, это очень просто. Первое, мы можем победить Россию. Сейчас будем говорить о стратегии победы. Мы можем победить Россию, заставить ее капитулировать и получить все, что я назвал: ощущение безопасности, неограниченные перспективы, ощущение дома», — сказал Залужный.

Вторым вариантом он назвал ситуацию, когда у Украины самой нет достаточно сил для полной победы над Россией и должно добиваться внешнего давления на Москву.

«Если у нас сил для этого недостаточно, мы должны приложить все усилия для того, чтобы кто-то заставил Российскую Федерацию прекратить войну. И кто-то обеспечил нам вот это: безопасность, развитие и чувство дома», — отметил он.

Третий вариант, по словам Залужного, попытаться договориться с Россией напрямую.

«Видимо, есть третий вариант. Он заключается в том, что возможно самим попытаться договориться с Россией, чтобы получить то, о чем я тебе говорил: безопасность, перспективу и ощущение дома — Украины», — сказал посол.

Отдельно он упомянул вариант капитуляции, но сразу подчеркнул, что для Украины это неприемлемо.

«Есть и четвертый вариант: "А может, если мы капитулируем, то мы получаем все это?" Это вариант или не вариант? Ну, видимо, зная, что нас всех убьют, — это для нас не вариант», — заявил Залужный.

После этого он подытожил, что в отсутствие других действенных сценариев Украине остается продолжать борьбу.

«Итак, у нас остается еще один вариант: пока нет вариантов, продолжать воевать», — сказал он.

Залужный объяснил, что все перечисленные сценарии — победить, привлечь кого-то для давления на Россию, договориться самостоятельно, сдаться или продолжать воевать — политические цели. Каждая из них, по его словам, нуждается в отдельной стратегии.

«У каждой этой цели должна быть своя стратегия: стратегия дипломатическая, стратегия военная, стратегия экономическая и даже культурная стратегия», — подчеркнул он.

Эксголовком ВСУ отметил, что в зависимости от избранных политических целей меняются задачи для всех направлений государственной политики.

«Если мы, например, захотим Россию победить и сказать: "Мы будем побеждать, мы победим", тогда под эту цель мы будем выстраивать совсем другую стратегию. Совершенно иную задачу получают дипломаты. Совсем другую задачу получают военные, экономисты и тому подобное», — сказал Залужный.

По его словам, на сегодня у Украины «очень мало» вариантов. Он считает, что сценарий самостоятельной победы над Россией стоит отбросить.

«По состоянию на сегодняшний день давайте вариант «самым победить Россию» отбросим. Потому что таскаться нам наедине с Россией и Китаем будет тяжело», - заявил он.

По словам Залужного, следует рассматривать вариант, при котором третья сторона заставит Россию прекратить боевые действия.

«Тогда давайте смотреть на следующий вариант – чтобы кто-то третий заставил Россию отказаться от ведения боевых действий», – сказал посол.

Он добавил, что продолжение войны может преследовать цель получения более выгодных условий для будущих переговоров.

«Целью продолжения войны будет получение более выгодных условий, чтобы прийти к каким-то переговорам все равно: либо это будет Россия, Соединенные Штаты и Украина, либо, по моему личному мнению, нужно расширять этот формат», — отметил Залужный.

По его мнению, если США не будут оказывать достаточное давление на Россию, Украина должна искать другие возможности, в частности через Европу.

"Если США не хотят давить на Россию, тогда нужно попробовать, возможно, Европу, чтобы давить на Россию", - сказал он.

Кроме того, Валерий Залужный очертил личное видение украинской стратегии победы. По его словам, она базируется на трех столбах.