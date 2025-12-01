Поезд Перемышль – Мюнхен, Вена и Будапешт: сколько стоит и как долго ехать

Поезд Перемышль — Мюнхен, Вена и Будапешт / © ТСН

В 2025 году украинцам стали доступны новые удобные международные железнодорожные маршруты. Среди них — прямое сообщение из Перемышля в Мюнхен, Вену и Будапешт.

Так, с 14 декабря 2025 будет курсировать международный ночной поезд EN Carpatia, который соединит пограничный Перемышль (Польша) с рядом крупных городов Европы — Мюнхеном, Веной, Братиславой и Будапештом. Рейс обслуживает польский ж/д перевозчик PKP Intercity.

Для пассажиров из Украины этот маршрут удобен благодаря стыковке с поездами «Укрзалізниці» из Львова и Киева. Время отправления подобрано так, чтобы пассажиры могли без длительных пересадок продолжить путешествие по Европе.

Новый рейс позволяет соединить дневную поездку с Украиной и ночной переезд по Европе без необходимости ночевки в Польше. В частности, выехав из Киева или Львова утром, уже на следующее утро можно быть в Вене, Будапеште или Мюнхене.

Маршрут и расписание

EN Carpatia отправится из Перемышля в 17:51 и будет направляться через Жешув, Краков и Катовице. В чешском Богумине часть вагонов направятся в Братиславу и Будапешт. Основной состав поедет через Вену, Линц и Зальцбург в Мюнхен, куда будет прибывать в 10:24 на следующий день. Время в пути в Мюнхен составит около 16,5 часов.

Обратный рейс из Мюнхена будет отправляться в 18:45 и прибывать в Перемышль в 10:10 на следующий день.

Условия проезда и комфорт

Поезд относится к категории EuroNight и предусматривает несколько вариантов размещения пассажиров:

сидячие места;

спальни купе (couchette);

купе класса «Люкс» с наборами для сна и гигиены, закусками и горячими напитками. Для комфортного отдыха свет в купе выключают с 22:00 до 06:00.

Стоимость билетов

Минимальная цена билета — от 57 евро (около 2 750 грн). Для поездов категории EuroNight действует обязательное бронирование мест.

Ранее мы рассказывали, что из Ужгорода теперь можно без пересадок добраться до ряда европейских городов.