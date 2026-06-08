Юсов отреагировал на попытку россиян убить его дроном в центре Киева: что сказал

Андрей Юсов / © Укринформ

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О попытке россиян с помощью киллера и дрона убить чиновника украинской разведки сообщил заместитель председателя Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

В комментарии для ТСН.uaЮсов сообщил следующее: «Прежде всего спасибо правоохранительным органам, уголовному розыску (Нацполиции), главному следственному управлению Нацполиции, Офису генпрокурора, всем составляющим Сил безопасности и обороны, которые и в этом случае эффективно сработали, и в целом заботятся о безопасности украинцев. Держим строй. Конечно, никто радостно на такие новости (на попытку убийства) не может реагировать, хотя радостно то, что еще одно преступление российского агрессора сорвано и их попытки напрасны».

К этому Юсов добавил: «Также это можно воспринимать, как оценку моей эффективной работы, как специалиста военной разведки, как координационного штаба. Значит, все делаем правильно и российским оккупантам это донимает. Вместе с тем украинцы ежедневно жертвуют и рискуют своей жизнью, военные — на фронте, гражданские по всей стране фактически могут подвергаться постоянным ракетно-дроновым террористическим атакам. Поэтому мы должны держаться и держать строй, не давать врагу шансов ни на фронте, ни в тылу, демонстрировать свое единство, моральную выдержку и силу. Украинцы сопротивляются, вор

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