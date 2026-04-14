Не хватает стажа для получения пенсии: что делать и какие есть варианты
Если не хватает стажа для пенсии, ее могут отложить, но есть варианты решения, в частности, добровольные взносы или подтверждение стажа.
Не все украинцы по достижении пенсионного возраста могут сразу получить пенсию — ключевым фактором является наличие необходимого страхового стажа.
Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".
В 2026 году действуют следующие требования:
в 60 лет – не менее 33 лет стажа;
в 63 года - от 23 лет;
в 65 лет – не менее 15 лет.
Если стажа недостаточно, назначение пенсии может быть отложено или отказано в стандартном порядке. Чаще это касается людей, которые работали неофициально и не платили взносы.
Что делать, если стажа не хватает
В таком случае человек не остается без поддержки, но вместо пенсии получает социальную помощь. 2026 ее размер составляет около 2595 грн, однако фактическая сумма зависит от доходов.
В то же время, есть несколько способов «добрать» стаж:
добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд;
подтвердить стаж через архивные документы или справки;
установить стаж через суд, если нет документов.
Минимальный добровольный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 грн в месяц.
Как оформить взносы
Оформить добровольное участие в пенсионной системе можно онлайн через портал Пенсионного фонда.
Для этого нужно:
авторизоваться с помощью электронной подписи;
выбрать раздел добровольного участия;
указать данные и проверить условия договора;
подписать его и произвести оплату.
После этого информация автоматически обновляется в системе.
Пенсии в Украине 2026 — последние новости
Если человек откладывает выход на пенсию, его размер может возрасти. По данным Пенсионного фонда, за каждый полный месяц отсрочки выплаты увеличиваются:
на 0,5% - если отсрочка до 5 лет;
на 0,75% - если больше чем на 5 лет.
В то же время, работа за границей может помочь «добрать» необходимый стаж для назначения пенсии, но не влияет на ее размер.