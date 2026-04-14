Не хватает стажа для получения пенсии: что делать и какие есть варианты

Если не хватает стажа для пенсии, ее могут отложить, но есть варианты решения, в частности, добровольные взносы или подтверждение стажа.

Пенсия в Украине

Не все украинцы по достижении пенсионного возраста могут сразу получить пенсию — ключевым фактором является наличие необходимого страхового стажа.

Об этом говорится в материале "Судебно-юридической газеты".

В 2026 году действуют следующие требования:

  • в 60 лет – не менее 33 лет стажа;

  • в 63 года - от 23 лет;

  • в 65 лет – не менее 15 лет.

Если стажа недостаточно, назначение пенсии может быть отложено или отказано в стандартном порядке. Чаще это касается людей, которые работали неофициально и не платили взносы.

Что делать, если стажа не хватает

В таком случае человек не остается без поддержки, но вместо пенсии получает социальную помощь. 2026 ее размер составляет около 2595 грн, однако фактическая сумма зависит от доходов.

В то же время, есть несколько способов «добрать» стаж:

  • добровольно уплачивать взносы в Пенсионный фонд;

  • подтвердить стаж через архивные документы или справки;

  • установить стаж через суд, если нет документов.

Минимальный добровольный взнос в 2026 году составляет 1 902,34 грн в месяц.

Как оформить взносы

Оформить добровольное участие в пенсионной системе можно онлайн через портал Пенсионного фонда.

Для этого нужно:

  • авторизоваться с помощью электронной подписи;

  • выбрать раздел добровольного участия;

  • указать данные и проверить условия договора;

  • подписать его и произвести оплату.

После этого информация автоматически обновляется в системе.

Пенсии в Украине 2026 — последние новости

Если человек откладывает выход на пенсию, его размер может возрасти. По данным Пенсионного фонда, за каждый полный месяц отсрочки выплаты увеличиваются:

  • на 0,5% - если отсрочка до 5 лет;

  • на 0,75% - если больше чем на 5 лет.

В то же время, работа за границей может помочь «добрать» необходимый стаж для назначения пенсии, но не влияет на ее размер.

