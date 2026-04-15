Субсидии с 1 мая: что изменится для украинцев и кому нужно подать заявление

Субсидии в Украине

В Украине с 1 мая стартует назначение субсидий на неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября.

Детали объяснили в Пенсионном фонде.

Для большинства получателей выплаты будут назначены автоматически — без дополнительных обращений. Это возможно при условии, что не изменился состав домохозяйства или имущественное положение.

В случае изменений об этом следует уведомить ПФУ в течение 30 дней.

Кому нужно подавать заявление на субсидию

Отдельным категориям граждан субсидию назначат только после подачи заявления и декларации. Это касается:

тех, кто не получал субсидию в отопительный сезон или имел «нулевую» выплату;

арендаторов жилья;

домохозяйств, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

тех, кто оформляет помощь на твердое топливо или сжиженный газ;

семей, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица.

Как подать документы на субсидию

Подать заявление можно несколькими способами:

лично или по почте в сервисные центры ПФУ;

через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;

через портал «Дія»;

в ЦНАПах или через органы местного самоуправления.

Если обратиться в течение мая-июня, субсидию назначат с начала неотапливаемого периода.

В 2026-м субсидии продолжают выплачивать по обновленным правилам, а их размер зависит от доходов и социальных норм потребления.

После индексации пенсий часть украинцев может потерять или получить меньшие субсидии.

В частности, в зоне риска — одинокие пенсионеры с большими квартирами. Социальные нормы покрывают только ограниченную площадь жилья, а излишек придется оплачивать самостоятельно.

Также субсидии могут уменьшиться из-за роста доходов после индексации пенсий. В некоторых случаях выплаты могут исчезнуть полностью, если обязательный платеж превысит сумму в платежах.

В то же время, изменения в расчетах в полной мере проявятся с началом нового отопительного сезона — с октября.