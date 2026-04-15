Субсидии с 1 мая: что изменится для украинцев и кому нужно подать заявление
С 1 мая в Украине назначаются субсидии на неотапливаемый сезон. Большинству выплаты пересчитают автоматически, но части украинцев нужно подать заявление.
В Украине с 1 мая стартует назначение субсидий на неотапливаемый сезон, который продлится до 30 сентября.
Детали объяснили в Пенсионном фонде.
Для большинства получателей выплаты будут назначены автоматически — без дополнительных обращений. Это возможно при условии, что не изменился состав домохозяйства или имущественное положение.
В случае изменений об этом следует уведомить ПФУ в течение 30 дней.
Кому нужно подавать заявление на субсидию
Отдельным категориям граждан субсидию назначат только после подачи заявления и декларации. Это касается:
тех, кто не получал субсидию в отопительный сезон или имел «нулевую» выплату;
арендаторов жилья;
домохозяйств, где фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано;
тех, кто оформляет помощь на твердое топливо или сжиженный газ;
семей, в составе которых находятся внутренне перемещенные лица.
Как подать документы на субсидию
Подать заявление можно несколькими способами:
лично или по почте в сервисные центры ПФУ;
через портал или мобильное приложение Пенсионного фонда;
через портал «Дія»;
в ЦНАПах или через органы местного самоуправления.
Если обратиться в течение мая-июня, субсидию назначат с начала неотапливаемого периода.
В 2026-м субсидии продолжают выплачивать по обновленным правилам, а их размер зависит от доходов и социальных норм потребления.
После индексации пенсий часть украинцев может потерять или получить меньшие субсидии.
В частности, в зоне риска — одинокие пенсионеры с большими квартирами. Социальные нормы покрывают только ограниченную площадь жилья, а излишек придется оплачивать самостоятельно.
Также субсидии могут уменьшиться из-за роста доходов после индексации пенсий. В некоторых случаях выплаты могут исчезнуть полностью, если обязательный платеж превысит сумму в платежах.
В то же время, изменения в расчетах в полной мере проявятся с началом нового отопительного сезона — с октября.