Заниженные пенсии: ПФУ предупреждает об ошибках в стаже с 90-х и объясняет, как их исправить
ПФУ сообщает об ошибках в учете стажа с 1990-х годов, из-за которых украинцы могут получать заниженные пенсии.
В Украине обнаружили проблему, которая может влиять на размер пенсионных выплат. Из-за неточностей в учете стажа и заработков, которые формировались еще в 1990-х годах, часть граждан рискует получать заниженные пенсии.
Ошибки 90-х влияют на современные пенсии
Речь идет о периодах работы, когда учет производился преимущественно на бумажных носителях. В то время данные не вносились в электронные системы, а часть архивов была потеряна или не передана в цифровые реестры. Также многие действовавшие в 90-х предприятиях уже прекратили существование.
В результате некоторые годы трудового стажа могут быть не учтены, а уровень заработка не подтвержден документально. Это оказывает непосредственное влияние на формулу начисления пенсии.
ПФУ призывает проверить данные
В Пенсионном фонде Украины рекомендуют гражданам проверить информацию о своем страховом стаже в личном кабинете и при необходимости инициировать уточнение данных.
Подтвердить стаж можно с помощью трудовой книжки, архивных справок, приказов о принятии или увольнении с работы или других официальных документов, подтверждающих трудовую деятельность.
Специалисты отмечают, что даже много лет спустя данные можно уточнить, если есть надлежащие подтверждения.
Почему проблема недополучения пенсии массовая
В ПФУ объясняют, что в 1990-е годы характеризовались нестабильная экономическая ситуация и несовершенный учет кадров. Поэтому сегодня часть пенсионеров сталкивается с тем, что их реальный трудовой стаж или доход учтен не полностью.
В то же время обновление и уточнение данных может привести к увеличению пенсионных выплат в тех случаях, где были обнаружены пробелы в учете.