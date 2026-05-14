"Радио Судного дня" подало загадочный сигнал только из одного слова

Российская коротковолновая станция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», 14 мая внезапно прервала привычный гул загадочным голосовым сообщением. Радиолюбители зафиксировали странный шифр, содержание которого остается тайной.

Об этом сообщает телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Российская радиостанция УВБ-76 снова привлекла внимание радиолюбителей: в четверг в ее эфире прозвучало очередное необычное сообщение, которое некоторые называют даже обращением.

Передачу зафиксировали в 11:28 по московскому времени. В эфире прозвучала такая фраза: «НЖТИ 68 221 суперзвезда 7006 3676».

Как и в предыдущих случаях подобных внеплановых голосовых сообщений, никаких официальных объяснений относительно содержания или цели этого сигнала не поступало. Сама станция традиционно не раскрывает назначение своих передач.

Напомним, 28 и 29 января «Радио Судного дня» передало в эфир странные кодированные сообщения со словами «слабость», «стояк», «дернолорд» и «паяние». Диктор использовал фонетический алфавит (например, Семен, Татьяна, Ольга) для озвучивания кодов вроде «НЖТИ 89493». Тогдашняя активность радиостанции пришлась на период информационного затишья. Значение этих сообщений остается неизвестным.

Что известно о «Радио Судного дня»?

Еще со времен Холодной войны эта радиостанция регулярно транслирует монотонные сигналы на частоте 4625 кГц. Ее настоящее назначение до сих пор остается загадкой, из-за чего вокруг станции возникло много версий, часть из которых связывает ее с российскими военными. Сигналы раздаются с частотой примерно 21-34 раза в минуту и длятся в среднем от 1 до 1,2 секунды. Хотя существует немало предположений, что УВБ-76 может использоваться для передачи зашифрованных команд или сообщений, Кремль ни разу официально не объяснял работу этой станции.

