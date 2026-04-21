Ради роскошных цветов: садоводы рассказали, что нужно сделать с розами в апреле

Вот почему уход за розами в апреле должен быть адаптирован к вашему региону и вашему типу розы. Это имеет смысл, поскольку некоторые регионы наслаждаются весной, когда март переходит в апрель, а другие все еще ждут последних заморозков сезона в мае.

Некоторые сорта, такие как кустовые розы, предлагают волну за волной цветения, которое может длиться с весны до осени, но те, кто любит восхитительный аромат старых садовых роз, будут иметь более короткий сезон впечатляющих цветов.

Эти различия влияют на некоторые аспекты ухода за розами в апреле. Обо всем на что надо обратить внимание в апреле, опытные садоводы рассказали GardeningKnowHow.

Проверьте почву

Каждая роза любого вида зависит от почвы. Почва является основой для корней каждого растения, но она также обеспечивает питательные вещества и влагу, которые корни переносит к стеблю, листьям и цветам. Независимо от того, у вас кустовые розы, старые садовые розы или даже дикорастущие розы, проверка состояния почвы в апреле является критически важной.

Зима может быть суровой для почвы. Дождь, ветер и снег могут привести к уплотнению, препятствуя попаданию воздуха и воды. В апреле, когда сад просыпается от зимнего покоя, вам стоит внимательно осмотреть почву, чтобы увидеть, какой вред был нанесен. Уплотненная почва препятствует развитию корней, ограничивает доступ к воде и питательным веществам к корням и даже может привести к дефициту кислорода.

Если почва вокруг куста розы уплотнена, примите меры для ее разрыхления. Подождите, пока почва высохнет, поскольку влажная почва увеличивает риск и степень уплотнения. Вам не нужно выкапывать растение; просто разрыхлите почву на уровне земли.

Сделайте отверстия в почве вокруг куста розы с помощью аэратора или садовых вил. Это позволит воде, питательным веществам и кислороду попадать. Затем смешайте органический компост с верхним слоем почвы.

Проверьте уровень влажности

Розы хорошо растут во влажной, хорошо дренированной почве. Ухаживая за уплотненным верхним слоем почвы, проверяйте, сколько влаги получает куст. Ни один вид роз не может процветать во влажной почве; это приводит к гниению корней. А сухая почва уменьшит рост и ограничит флору.

Идеальная почва для розовых кустов влажная, богатая органическими веществами и обеспечивающая хороший дренаж. Если у вас была сухая весна, возможно, пришло время для глубокого полива роз. Помните, что ваши розы только просыпаются от зимнего покоя и им понадобится вода для дальнейшего роста. Идея заключается в обеспечении постоянного увлажнения, избегая при этом «мокрой» почвы. Нанесение слоя органической мульчи помогает почве дольше удерживать влагу.

Удобряйте, когда формируются листья

Кто бы не был голодным, если бы провел зиму без еды? Розы тоже будут голодны.

Начните удобрять розы, когда начнут появляться новые листья. Это даст им заряд энергии для борьбы с весенним скачком роста. Используйте сбалансированное гранулированное удобрение, поскольку розам нужен азот для роста листьев, фосфор для цветения и калий для общего здоровья растений.

Подкормка роз в апреле делает эти необходимые питательные вещества доступными для растения, чтобы стимулировать рост верхушек и обильное цветение. Каждой розе нужны крепкие корни и здоровые листья, и удобрения обеспечивают их. Примечание: для достижения наилучших результатов поливайте почву до и после добавления удобрений.

Не бойтесь обрезать розы

Многие садоводы колеблются обрезать розы. Колебания возникают из-за того, что обрезку невозможно отменить, и процесс может показаться сложным. Но обрезка является важной в апреле, если вы хотите, чтобы ваши розы процветали.

Это время, когда вам нужно знать о типе роз в вашем саду. Обрезка в апреле отличается для различных типов, и некоторые, например старые садовые розы, должны проходить только базовую 3D-обрезку (например, удаление мертвых, больных и сломанных побегов), прежде чем они зацветут весной или летом.

Итак, начните с базовой обрезки для всех ваших роз. Проверьте кусты роз на наличие древесины, которая выглядит мертвой или больной. Обратите внимание также на сломанные побеги. Обрежьте все эти проблемные побеги. Мертвые побеги нужно будет полностью удалить. Сломанные или частично больные побеги обрежьте каждый до здоровых, зеленых частей стебля. Обрежьте под углом 45 градусов, в идеале чуть выше почки, обращенной наружу. Вы также можете обрезать перекрещенные ветви, которые могут вызывать проблемы во время роста.

Теперь давайте поговорим о конкретных деталях дополнительной обрезки в апреле. Это зависит от вида роз в вашем саду.

Старые садовые розы: прекратите обрезку в апреле после выполнения базовой обрезки.

Чайно-гибридные розы: в апреле обрежьте до 45 см над почвой.

Грандифлора: в апреле обрежьте до 45 см над почвой.

Розы флорибунда: в апреле обрежьте некоторые внутренние побеги в каждой грозди, чтобы обеспечить доступ воздуха, а затем обрежьте их до 0,6-1 м над почвой.

Мини-розы: в апреле выполняйте только легкое формирование.

Кустовые розы: обрежьте все побеги, которые заметно меньше других, поскольку они, вероятно, не цветут; обрежьте толстые, старые, менее продуктивные побеги как можно ближе к кроне; затем уменьшите размер куста до одной трети его высоты.

Следите за вредителями и болезнями

Применяйте фунгициды для роз, чтобы предотвратить грибковые заболевания. Ищите на листьях, особенно на нижней стороне, вредителей, высасывающих сок, таких как тля, и смойте их шлангом.