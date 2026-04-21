Заради розкішних квітів: садівники розповіли, що потрібно зробити з трояндами в квітні

Троянда / © lady.tsn.ua

Реклама

Ось чому догляд за трояндами у квітні має бути адаптований до вашого регіону та вашого типу троянди. Це має сенс, оскільки деякі регіони насолоджуються весною, коли березень переходить у квітень, а інші все ще чекають на останні заморозки сезону в травні.

Деякі сорти, такі як кущові троянди, пропонують хвилю за хвилею цвітіння, яке може тривати з весни до осені, але ті, хто любить чудовий аромат старих садових троянд, матимуть коротший сезон приголомшливих квітів.

Ці відмінності впливають на деякі аспекти догляду за трояндами у квітні. Про все на що треба звернути увагу в квітні, досвідчені садівники розповіли GardeningKnowHow.

Реклама

Перевірте ґрунт

Троянди / © ТСН

Кожна троянда будь-якого виду залежить від ґрунту. Ґрунт є основою для коренів кожної рослини, але він також забезпечує поживні речовини та вологу, які коріння переносить до стебла, листя та квітів. Незалежно від того, чи у вас кущові троянди, старі садові троянди чи навіть дикорослі троянди, перевірка стану ґрунту в квітні є критично важливою.

Зима може бути суворою для ґрунту. Дощ, вітер і сніг можуть призвести до ущільнення, перешкоджаючи потраплянню повітря та води. У квітні, коли сад прокидається від зимового спокою, вам варто уважно оглянути ґрунт, щоб побачити, яка шкода була завдана. Ущільнений ґрунт перешкоджає розвитку коренів, обмежує доступ до води та поживних речовин до коренів і навіть може призвести до дефіциту кисню.

Якщо ґрунт навколо куща троянди ущільнений, вживіть заходів для його розпушення. Зачекайте, поки він висохне, оскільки вологий ґрунт збільшує ризик і ступінь ущільнення. Вам не потрібно викопувати рослину; просто розпушіть ґрунт на рівні землі.

Зробіть отвори в ґрунті навколо куща троянди за допомогою аератора або садових вил. Це дозволить воді, поживним речовинам і кисню потрапляти. Потім змішайте органічний компост з верхнім шаром ґрунту.

Реклама

Перевірте рівень вологості

Трояндаи / © ТСН

Троянди добре ростуть у вологому, добре дренованому ґрунті. Доглядаючи за ущільненим верхнім шаром ґрунту, перевіряйте, скільки вологи отримує кущ. Жоден вид троянд не може гарно рости у вологому ґрунті; це призводить до гниття коренів. А сухий зменшить ріст і обмежить флору.

Ідеальний ґрунт для трояндових кущів вологий, багатий на органічні речовини та забезпечує хороший дренаж. Якщо у вас була суха весна, можливо, настав час для глибокого поливання троянд. Пам’ятайте, що ваші троянди тільки прокидаються від зимового спокою і їм знадобиться вода для подальшого зростання. Ідея полягає в забезпеченні постійного зволоження, уникаючи водночас «мокрого» ґрунту. Нанесення шару органічної мульчі допомагає йому довше утримувати вологу.

Удобрюйте, коли формується листя

Троянди / © ТСН

Хто б не був голодним, якби провів зиму без їжі? Троянди теж будуть голодні.

Почніть удобрювати троянди, коли з’являються нові листки. Це дасть їм заряд енергії для боротьби з весняним стрибком росту. Використовуйте збалансоване гранульоване добриво, оскільки трояндам потрібен азот для росту листя, фосфор для цвітіння та калій для загального здоров’я рослин.

Реклама

Підживлення троянд у квітні робить ці необхідні поживні речовини доступними для рослини, щоб стимулювати ріст верхівок та рясне цвітіння. Кожній троянді потрібне міцне коріння та здорове листя, і добрива забезпечують їх. Примітка: для досягнення найкращих результатів поливайте ґрунт до та після додавання добрив.

Не бійтеся обрізати троянди

Троянди / © Credits

Багато садівників вагаються обрізати троянди. Вагання виникають через те, що обрізання неможливо скасувати, і процес може здатися складним. Але воно є важливим у квітні, якщо ви хочете, щоб ваші троянди гарно росли.

Це час, коли вам потрібно знати про тип троянд у вашому саду. Обрізання у квітні відрізняється для різних типів, і деякі, як-от старі садові троянди, повинні проходити лише базову 3D-обрізку (наприклад, видалення мертвих, хворих та зламаних пагонів), перш ніж вони зацвітуть навесні чи влітку.

Отже, почніть з базового обрізання для всіх ваших троянд. Перевірте кущі троянд на наявність деревини, яка видається мертвою або хворою. Зверніть увагу також на зламані пагони. Обріжте їх усі. Мертві пагони потрібно буде повністю видалити. Зламані або частково хворі пагони обріжте кожен до здорових, зелених частин стебла під кутом 45 градусів, в ідеалі трохи вище бруньки, що звернена назовні. Ви також можете обрізати перехрещені гілки, які можуть спричиняти проблеми під час росту.

Реклама

Поговорімо про конкретні деталі додаткового обрізання у квітні. Це залежить від виду троянд у вашому саду.

Старі садові троянди: припиніть обрізання у квітні після виконання базової обрізки.

Чайно-гібридні троянди: у квітні обріжте до 45 см над ґрунтом.

Грандіфлора: у квітні обріжте до 45 см над ґрунтом.

Троянди флорибунда: у квітні обріжте деякі внутрішні пагони в кожному гроні, щоб забезпечити доступ повітря, а потім обріжте їх до 0,6-1 м над ґрунтом.

Міні-троянди: у квітні виконуйте лише легке формування.

Кущові троянди: обріжте всі пагони, які помітно менші за інші, оскільки вони, ймовірно, не цвітуть; обріжте товсті, старі, менш продуктивні пагони якомога ближче до крони; потім зменште розмір куща до однієї третини його висоти.

Стежте за шкідниками та хворобами

Троянди / © ТСН

Застосовуйте фунгіциди для троянд, щоб запобігти грибковим захворюванням. Шукайте на листках, особливо на нижньому боці, шкідників, що висмоктують сік, таких як попелиця, та змийте їх шлангом.