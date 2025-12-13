Рождественский маникюр на короткие ногти: подборка трендовых идей / © Credits

Реклама

Мода на квадратные формы, короткие миндалевидные ногти и натуральную длину сделала короткий маникюр фаворитом года. И теперь, когда праздники уже практически на носу, пришло время определиться, какой дизайн выбрать — сдержанный, мерцающий, классический или с легким намеком на сказочное настроение.

Издание Woman&Home собрало подборку из 16 самых элегантных идей рождественского маникюра на короткие ногти, которые легко повторить как в салоне, так и дома.

Классический ягодно-красный

На короткой квадратной форме он выглядит особенно чисто и изящно. Такой оттенок — ваш беспроигрышный вариант для любого образа.

Реклама

Серебристый металлик

Серебряные ногти — современные, сдержанные, ультрамодные. Это идеальный выбор, если хочется праздничного настроения без избытка блесток. Выбирайте хром или мягкий металлический перелив и вы уже готовы к вечеринке.

«Кошачий глаз» с металлическим сиянием

Сияние красиво подчеркивает короткую длину и делает маникюр универсальным. Легкий оттенок зелени или вина придаст рождественского настроения.

Сливовый оттенок

Глубокая «сливовая» палитра — одна из главных зимних тенденций. Особенно элегантно смотрится на коротких миндалевидных ногтях. Комбинация сдержанности и роскоши в одном флаконе.

Ледяной хром

Нежная розовая или молочная база и жемчужный холодный перелив создают маникюр, который выглядит очень дорого. Идеальный вариант на Рождество, Новый год и даже в морозный январь.

Реклама

Шикарный глиттер на темной базе

Глиттер на черном или темно-синем выглядит современно, а не по-детски. Именно короткие ногти лучше всего уравновешивают этот драматический акцент. Празднично, но со вкусом.

«Заснеженные» френч кончики

Нежный зимний вариант френча — белые «снежные» кончики на нюдовой базе. Деликатно, чисто и атмосферно. И очень легко выполнить дома с помощью тонкой кисточки.

Минималистичные бантики

Одна маленькая серебристая или золотая «лента» на акцентном ногте и маникюр приобретает праздничный характер. Короткая длина делает дизайн еще более стильным.

Двойной френч с блеском

Тонкая линия блесток на кончике или двойной контур — способ добавить сияния, не прибегая к массивному декору. Красиво смотрится как с золотом, так и с серебром.

Реклама

Темно-зеленый маникюр

Изумрудный — один из главных цветов праздников. Насыщенный, глубокий, чрезвычайно благородный. На коротких ногтях выглядит максимально сдержанно и премиально.

Классический бордо

Винно-красный — всегда хорошая идея, это один из самых любимых оттенков этой зимы, он отлично сочетается с праздничными образами, от свитеров до вечерних платьев.

Маникюр с веточками омелы

Нежный, минималистичный, очень праздничный. Маленькие зеленые листочки и золотистые акценты на молочной базе создают изящный рождественский мотив.

Молочно-белые ногти

Для поклонниц максимально деликатного стиля. Кремовый или молочный маникюр выглядит дорого, сочетается с любым образом и подходит к любому случаю.

Реклама

Хром вдоль кутикулы

Альтернативный френч: вместо вершины ногтя — тонкая металлическая «манжета» у основания. Она визуально удлиняет ноготь и добавляет модерновый акцент.

Блестки на кончиках

Глиттер, будто заснеживает ваши кончики ногтей. Такой дизайн особенно хорошо смотрится на короткой миндалевидной форме.

Золотая звездочка

Нежные звезды — всегда беспроигрышно. Особенно, если совместить их с розовой или молочной базой и тонким френчем. Идеальный вариант как на Рождество, так и на Новый год.

Чтобы маникюр выглядел аккуратно и держался долго, стоит иметь под рукой питательный крем для рук — зимой это обязательный элемент ухода, масло для кутикулы, прозрачную базу и топ, любимый глиттер или хром-пыль и тонкую кисточку для нейл-арта, если хочется повторить дизайнерские акценты.