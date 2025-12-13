Різдвяний манікюр на короткі нігті: добірка трендових ідей

Різдвяний манікюр на короткі нігті / © Credits

Мода на квадратні форми, короткі мигдалеподібні нігті та натуральну довжину зробила короткий манікюр фаворитом року. І тепер, коли свята вже практично на носі, настав час визначитися, який дизайн обрати — стриманий, мерехтливий, класичний чи з легким натяком на казковий настрій.

Видання Woman&Home зібрало добірку з 16 найелегантніших ідей різдвяного манікюру на короткі нігті, які легко повторити як у салоні, так і вдома.

Класичний ягідно-червоний

На короткій квадратній формі він має особливо чистий та витончений вигляд. Такий відтінок — ваш безпрограшний варіант для будь-якого образу.

Сріблястий металік

Срібні нігті — сучасні, стримані, ультрамодні. Це ідеальний вибір, якщо хочеться святкового настрою без надміру блискіток. Обирайте хром або м’який металевий перелив і ви вже готові до вечірки.

«Котяче око» з металевим сяйвом

Сяйво красиво підкреслює коротку довжину та робить манікюр універсальним. Легкий відтінок зелені чи вина додасть різдвяного настрою.

Сливовий відтінок

Глибока «сливова» палітра — одна з головних зимових тенденцій. Особливо елегантний вигляд має на коротких мигдалеподібних нігтях. Комбінація стриманості та розкоші в одному флаконі.

Льодяний хром

Ніжна рожева чи молочна база та перлинний холодний перелив створюють манікюр, який має дуже дорогий вигляд. Ідеальний варіант на Різдво, Новий рік і навіть у морозний січень.

Шикарний глітер на темній базі

Глітер на чорному чи темно-синьому маж сучасний, а не дитячий вигляд. Саме короткі нігті найкраще врівноважують цей драматичний акцент. Святково, але зі смаком.

«Засніжені» френч кінчики

Ніжний зимовий варіант френча — білі «сніжні» кінчики на нюдовій базі. Делікатно, чисто та атмосферно. І дуже легко виконати вдома за допомогою тонкого пензлика.

Мінімалістичні бантики

Одна маленька срібляста чи золота «стрічка» на акцентному нігті і манікюр набуває святкового характеру. Коротка довжина робить дизайн ще стильнішим.

Подвійний френч із блиском

Тонка лінія блискіток на кінчику чи подвійний контур — спосіб додати сяяння, не вдаючись до масивного декору. Має красивий вигляд як із золотом, так і зі сріблом.

Темно-зелений манікюр

Смарагдовий — один із головних кольорів свят. Насичений, глибокий, надзвичайно благородний. На коротких нігтях має максимально стриманий та преміальний вигляд.

Класичний бордо

Вино-червоний — завжди гарна ідея. Це один із найулюбленіших відтінків цієї зими, він чудово поєднується зі святковими образами, від светрів до вечірніх суконь.

Манікюр із гілочками омели

Ніжний, мінімалістичний, дуже святковий. Маленькі зелені листочки та золотисті акценти на молочній базі створюють витончений різдвяний мотив.

Молочно-білі нігті

Для прихильниць максимально делікатного стилю. Кремовий чи молочний манікюр має дорогий вигляд, поєднується з будь-яким образом і пасує до будь-якої нагоди.

Хром уздовж кутикули

Альтернативний френч: замість вершини нігтя — тонка металева «манжета» біля основи. Вона візуально подовжує ніготь і додає модерний акцент.

Блискітки на кінчиках

Глітер, ніби засніжує ваші кінчики нігтів. Такий дизайн має особливо гарний вигляд на короткій мигдалеподібній формі.

Золота зірочка

Ніжні зірки — завжди безпрограшно. Особливо, якщо поєднати їх із рожевою чи молочною базою та тонким френчем. Ідеальний варіант як на Різдво, так і на Новий рік.

Щоб манікюр мав акуратний вигляд і тримався довго, варто мати під рукою поживний крем для рук — взимку це обов’язковий елемент догляду, олію для кутикули, прозору базу та топ, улюблений глітер або хром-пил і тонкий пензлик для нейл-арту, якщо хочеться повторити дизайнерські акценти.