Редкие кадры: папарацци подовили усатых Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна на баскетбольном матче
Голливудские актеры, сыгравшие главные роли в фильме "Битва за битвой", появились вместе на матче НБА.
Папарацци запечатлели Леонардо Ди Каприо и Шона Пенна на матче четвертьфинального раунда плей-офф серии баскетбольных матчей НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который состоялся в Лос-Анджелесе.
Актеры сидели в первом ряду, общались и наблюдали за игрой.
Леонардо был одет в черную бейсболку LA Los Angeles Dodgers, белую футболку, замшевый шоколадный бомбер, черные брюки, белые носки, которые скомбинировал с белыми кроссовками. Он был с аккуратно подстриженными усами, с которыми, кстати, впервые появился на нынешней премии «Оскар».
На Шоне был черный бобер, черная футболка с ярким принтом, синие джинсы, белые носки и кеды. Актер также отрастил усы и щетину.
К слову, Леонардо Ди Каприо и Шон Пенн сыграли в эпической черной кинокомедии-триллере режиссера Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая стала триумфатором на церемонии «Оскар-2026». Фильм получил 6 статуэток, среди которых была главная награда — «Лучший фильм».