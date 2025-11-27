Как выглядит самая вонючая птица и какая ее уникальная черта сбивает ученых с толку

Гоацин. Фото: Linda De Volder/CC BY-SA 3.0

Амазонский гоацин — одна из самых удивительных птиц мира, известная резким запахом, похожим на коровий навоз. Его необычная пищеварительная система ферментирует листья, из-за чего он считается «вонючей птицей» региона. Именно эта особенность позволяет ему выживать на растительной диете, недоступной другим птицам.

Об этом сообщило издание Times of India.

Гоацин живет в заболоченных районах Амазонки и питается преимущественно листьями, цветами и молодыми побегами. Запах возникает из-за процесса брожения пищи в увеличенном зобе, который работает подобно желудку жвачных животных. Образовавшаяся метан птица выводит через отрыжку — именно это и создает характерный запах. В то же время большой зоб уменьшает место для мышц, так что гоацин летает слабо и неуклюже.

Еще одна его особенность — птенцы. Они вылупляются с двумя когтями на каждом крыле, что дает возможность передвигаться по веткам и карабкаться по деревьям, пока не появятся первые навыки полета. Молодежь может лазить до 70 дней, и именно эта черта породила споры среди ученых по эволюционному происхождению вида.

Взрослых гоацинов легко узнать за колючей челкой, голубой кожей вокруг глаз и красными зрачками. Их голоса напоминают хрюканье и пыхтение, а при опасности они шипят и громко кричат. Гнезда строят над водой — тогда птенцы могут спасаться, прыгая в воду.

Роль этой птицы в эволюционном дереве остается предметом дискуссий. Часть исследователей предполагала, что гоацин — «живая окаменелость» и последний отпрыск древней линии, отделившийся после исчезновения динозавров. Однако новые генетические данные показывают, что вид может быть значительно моложе, а когти на крыльях птенцов не рудимент, а полезная адаптация к жизни в густых джунглях.

