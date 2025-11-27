Скрытая опасность: татуировки могут повышать риск рака

Татуировка / © Associated Press

Новое шведское исследование выявило возможную связь между наличием татуировок и повышенным риском развития меланомы — самой опасной формы рака кожи.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Анализ охватил более 11 тысяч участников и показал: у людей с татуировками вероятность меланомы была на 29% выше, чем у тех, кто боди-арта не имеет.

Исследователи отмечают, что пока речь не идет о доказанной причинно-следственной связи. В то же время полученные данные свидетельствуют о необходимости внимательнее исследовать биологическое воздействие татуировочных чернил и реакции организма на него.

По результатам работы, татуировки не влияют на риск плоскоклеточного рака кожи — другого типа онкологии, который тоже связан с действием ультрафиолета, но является менее опасным, чем меланома.

Команда ученых проанализировала данные национальных реестров Швеции и выбрала людей в возрасте 20-60 лет, которым в 2014-2017 годах диагностировали меланому или плоскоклеточный рак. К каждому случаю подобрали трех участников без рака для сравнения по возрасту и полу. После этого всем прислали анкеты о наличии татуировок, их размере, месте расположения и возрасте, когда их сделали.

В группе меланомы ответов предоставили 5695 человек, из которых 1598 имели диагноз. Анализ показал: самый высокий рост риска фиксировали у тех, кто имел татуировки более десяти лет, хотя выборка этой подгруппы была небольшой.

Размер татуировки неожиданно не повлиял на вероятность меланомы, хотя большее количество чернил теоретически могло бы содержать больше потенциально опасных соединений. Исследователи предполагают, что часть пигмента со временем перемещается в лимфатические узлы, где может вызывать хроническое воспаление — фактор, связанный с некоторыми видами рака.

Во время анализа учли десятки факторов: уровень солнечной экспозиции, использование соляриев, курение, образование, доход, тип кожи и пигментацию. Это помогло минимизировать погрешности, ведь люди с татуировками могут чаще находиться на солнце или иметь другое поведение, влияющее на риск рака.

Предыдущие исследования, которые показывали якобы более низкий риск меланомы среди людей с большими татуировками, не учитывали эти особенности. Поэтому новая работа может точнее отражать реальную картину.

Ученые подчеркивают: одного исследования недостаточно, чтобы утверждать, что татуировки напрямую вызывают рак кожи. Нужны дополнительные работы, которые помогут выяснить, как именно пигменты взаимодействуют с ультрафиолетом и способны ли вызывать хронические воспалительные процессы в организме.

Пока эксперты советуют владельцам татуировок придерживаться стандартных рекомендаций: пользоваться солнцезащитным кремом, избегать длительного загара и регулярно осматривать кожу на появление новых или измененных родинок.

Исследователи также отмечают необходимость фиксировать информацию о татуировках в медицинских записях. При глобальной популярности боди-арта это может стать важной составляющей профилактики и ранней диагностики рака кожи.

