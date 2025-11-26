- Дата публикации
Магнитная буря 26 ноября: какая ее мощность
Магнитные бури могут влиять на организм и самочувствие.
В среду 26 ноября магнитная буря держится на высоком уровне. Солнечная активность соответствует К-индексу 5 (красный уровень).
Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.
По данным ученых, активность Солнца сохранится сегодня-завтра. Она начнет снижаться и вернется к фоновому уровню к концу этого прогноза.
Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.
Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.