Магнитная буря 26 ноября: какая ее мощность

Магнитные бури могут влиять на организм и самочувствие.

Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

В среду 26 ноября магнитная буря держится на высоком уровне. Солнечная активность соответствует К-индексу 5 (красный уровень).

Об этом сообщили meteoagent и Британская геологическая служба.

По данным ученых, активность Солнца сохранится сегодня-завтра. Она начнет снижаться и вернется к фоновому уровню к концу этого прогноза.

Магнитная буря 26 ноября. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 26 ноября. Фото: Meteoagent.

Заметим, что прогнозы магнитных бурь могут изменяться. Исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Магнитные бури могут влиять на организм. У метеозависимых может возникать головная боль, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, следует пить больше травяного и зеленого чая, отказаться от кофе и алкоголя, больше ходите и находитесь на свежем воздухе, нормализуйте сон.

