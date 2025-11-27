- Дата публикации
Будет ли Европа за столом мирных переговоров: в РФ озвучили свою позицию
Представитель РФ нагло заявил, мол, европейские лидеры мешают миру.
В России заявляют, что "не видят" Европу за столом переговоров в рамках обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа . Вроде бы причина - в позиции Евросоюза.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
В традиционной кремлевской манере он бросил обвинения в адрес европейских лидеров. Дипломат страны-агрессорки нагло заявил, мол, руководство ЕС "делает все", чтобы не дать состояться мирному решению по Украине.
"ЕС сам себя вычеркивает из мирного процесса, его нынешняя позиция противоречит целям достижения мира", - цинично выразился Грушко.
Напомним, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила добавить в мирный план ограничения для России. По ее словам, для достижения «справедливого и продолжительного мира» Россия должна пойти на серьезные уступки и сократить свою военную мощь. Дипломатка отмечает принципиальную позицию ЕС по переговорам.