Российская Федерация пытается оправдать собственный отказ от получения Украине существенных гарантий безопасности. В частности. Москва обвиняет США в отсутствии прогресса в прекращении войны.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Американские специалисты проанализировали интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова этот разговор, чтобы обвинить США в недобросовестных действиях во время мирных переговоров, вводя новые санкции против России и устанавливая вторичные тарифы для импортеров нефти из РФ.

Лавров заявил, что политика Белого дома по отношению к России при президенте Дональде Трампе «движется в неправильном направлении». США выбрали курс на «экономическое доминирование» и усиливают давление на Россию. Вместо давления на Украину Трамп ввел санкции против России.

Кроме того, первый заместитель председателя Комитета Госдумы Алексей Чепа повторил критику главы МИД, подчеркнув, мол, «действия, а не слова» демонстрируют, что Штаты остаются «противником» страны-агрессорки.

Российский министр иностранных дел также прямо ссылался на позицию России, закрепленную в Стамбульских протоколах 2022-го, которые Кремль периодически упоминает, называя их как соответствующую основу для мирного соглашения, чтобы оправдать постоянный отказ России от значимых гарантий безопасности для Украины. В частности, Лавров конкретно призвал к изменению состава и структуры принятия решений по гарантиям, предложенным в проекте документа Стамбульского протокола.

Он предполагал, что Россия — агрессор в войне в Украине — будет рассматриваться как нейтральное «государство-гарант» Украины; что Россия и Китай будут иметь право вето на механизм реагирования на будущую агрессию в Украине; и что Украина обязуется соблюдать нейтралитет, соблюдать строгие ограничения по численности и составу военных сил и никогда не принимать военную помощь от своих союзников.

«Кремль пытается заставить Соединенные Штаты Америки отказаться от недавних переговоров под руководством США с Украиной и Европой в пользу американо-российского урегулирования, которое почти полностью базируется на требованиях России, которые не изменились в течение войны», — отмечают в ISW.

Последние заявления Лаврова

Ранее Сергей Лавров заявил, что вроде бы Москва согласна, чтобы Украина сохранилась как государство, но она должна стать нейтральной. Аналитики Института изучения войны считают, что эти заявления свидетельствуют, что РФ фактически признали план превращения Украины во вторую Беларусь. Требования по «нейтралитету», убеждены в ISW, направлены на превращение Украины в пророссийское государство-посредник.

Также он заявил, что предложения Европы о прекращении боевых действий в Украине не разрешают конфликт. По его словам, под «гарантиями безопасности» для Киева подразумевается не реальная европейская безопасность, а продолжение борьбы против России.

В то же время он цинично заявил, что Кремль якобы «доведет до конца» процесс возвращения «исконно российских земель в родную гавань». Мол, жители оккупированных РФ территорий «выразили свою волю на референдуме».