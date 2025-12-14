ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
300
Время на прочтение
2 мин

США видят шанс на прогресс в достижении мира в Украине после четырех лет вторжения России — Reuters

Американские и украинские делегации ведут переговоры о мире после почти четырех лет войны.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Флаг США

Флаг США / © Associated Press

Германия в эти выходные принимает делегации США и Украины для обсуждения прекращения огня в Украине перед саммитом с европейскими лидерами и президентом Владимиром Зеленским в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на слова немецкого чиновника.

Со своей стороны американский чиновник заявил, что посланник президента Дональда Трампа Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер отправляются в Германию для переговоров с участием украинцев и европейцев.

«Решение отправить Виткоффа, возглавлявшего переговоры с Украиной и Россией по мирному предложению США, похоже, стало сигналом того, что Вашингтон видит шанс на прогресс после почти четырех лет войны с момента вторжения России в 2022 году», - пишет издание.

Саммит в понедельник, 15 декабря, станет последней публичной демонстрацией поддержки Украины со стороны союзников в Европе. Киев сопротивляется предложениям, предусматривающим передачу территорий, ограничение вооруженных сил и отказ от стремления вступления в НАТО.

Великобритания, Франция и Германия в последние недели работали над усовершенствованием предложений США, которые намерены урегулировать конфликт. Канцлер Германии Олаф Мерц подчеркнул, что Европа должна готовиться к фундаментальным изменениям в отношениях с США и защищать собственные интересы в свете растущей угрозы со стороны России.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ограниченное прекращение огня, сосредоточенное на энергетических объектах и портах, может быть полезным. После встречи с президентом России Владимиром Путиным Эрдоган отметил, что мир в регионе «недалеко» и выразил намерение обсудить мирный план с Трампом.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский с помощью европейских союзников подготовил ответ на «мирный план»президента США Дональда Трампа.

