Визит Зеленского в Мюнхен: запуск производства БпЛА и сложные переговоры о мире

Мюнхенская конференция по безопасности / © Getty Images

Реклама

В этом году Мюнхенская конференция собрала более 50 мировых лидеров в то время, когда безопасность Европы оказалась под наибольшей угрозой. В центре внимания — поиск выхода из глобальных кризисов и будущее отношений между ЕС и США.

Что пишут о саммите зарубежные медиа и чего стоит ожидать Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Конференция, которая проходит на фоне ряда конфликтов

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности проходит в период беспрецедентного обострения глобальных конфликтов, включая войны в Украине, Газе и Судане, пишет Reuters.

Реклама

Издание отмечает: несмотря на то, что Мюнхен традиционно был платформой для укрепления связей Запада, сегодня сами основы трансатлантического сотрудничества подорваны «политикой разрушения».

Reuters подчеркивает, что действия администрации Дональда Трампа, среди которых санкционирование операций против лидера Венесуэлы и введение пошлин против союзников, фактически ставят под угрозу существование НАТО.

Действия администрации Дональда Трампа фактически ставят под угрозу существование НАТО / © Associated Press

Новый жесткий тон Вашингтона и предупреждения о риске «уничтожения цивилизации» заставили европейцев обещать увеличение оборонных расходов после десятилетий пренебрежения армиями.

Однако реальное преодоление военной зависимости Европы от США продлится годами, что делает континент уязвимым в противостоянии с РФ на фоне войны в Украине.

Реклама

«Однако зависимость Европы от военной поддержки США будет преодолена только через годы, что оставляет континент уязвимым в условиях противостояния с Россией на фоне войны РФ против Украины», — говорится в статье.

Открытие совместного предприятия и Украинского дома: какая повестка дня

Вблизи Мюнхена Владимир Зеленский и Борис Писториус открыли совместное предприятие Quantum Frontline Industries, объединившее немецкую Quantum Systems и украинскую Frontline Robotics, пишет Euronews.

Начальная мощность производства составит 10 000 беспилотников в год с перспективой дальнейшего расширения.

Впоследствии в Мюнхене Писториус добавил, что это сотрудничество является взаимовыгодным: Украина получает технику, а Германия — уникальный боевой опыт и данные для совершенствования собственных технологий. По его словам, запуск завода является четким доказательством того, что немецкая поддержка Украины остается неизменной.

Реклама

В свою очередь на полях Мюнхенской конференции Фонд Виктора Пинчука, Офис президента и Ассоциация оборонной промышленности Украины открыли «Украинский дом», который будет работать 13-14 февраля, пишет NV.

В церемонии открытия под модераторством Бьорна Гельдхофа приняли участие руководители МИД Украины и Германии Андрей Сибига и Иоганн Вадефуль, Виктор Пинчук, руководители конференции Вольфганг Ишингер и Бенедикт Франке, а также представитель Десантно-штурмовых войск Александр Фальштинский.

Центральным событием стала выставка «Украина: передовая будущего», которая акцентирует на угрозах для Европы и способности Украины к быстрым инновациям в противодействии российской агрессии.

Стоит заметить, что украинская делегация планирует встречи с представителями ряда стран.

Реклама

В фокусе переговоров будет ускорение мирного процесса, разработка действенных гарантий безопасности, последствия российских обстрелов энергетики и первоочередные потребности Украины, оборонная поддержка и санкционное давление на РФ.

О чем договорились главы МИД Украины и Китая в Мюнхене

Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях Мюнхенской конференции встретился с китайским коллегой Ван И. В результате Сибига назвал разговор «предметным и прагматичным». Стороны обсудили завершение войны, обменялись приглашениями к официальным визитам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

Сибига отметил, что Китай может сыграть важную роль в достижении справедливого мира и что Украина ценит поддержку Пекином территориальной целостности Украины.

В то же время глава МИД Украины заявил, что Киев уверенно движется к финализации договоренностей, которые должны принести справедливый мир, но категорически отвергает любое внешнее давление в мировоззренческих вопросах.

Реклама

«Считаю, что после двух раундов трехсторонних консультаций в Абу-Даби прогресс достигнут. Самое главное, чтобы был результат… Мы идем на пути к приближению справедливого, достойного мира для Украины», — отметил Андрей Сибига.

«Первая жертва нового мирового порядка»

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на полях Мюнхенской конференции резко отреагировал на тезис аналитиков о том, что Украина стала «первой жертвой нового мирового порядка», где царит грубая сила, передает Радио Свобода.

Комментируя это определение, Стере назвал войну в Украине «настоящей катастрофой» для людей, которые ежедневно страдают от обстрелов.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере / © Associated Press

Политик подчеркнул, что агрессия России — это не просто локальный конфликт, а экзистенциальная угроза для всей Европы, поэтому мир обязан поддерживать право украинцев на самозащиту.

Реклама

Премьер-министр категорически отверг предположение о «тупике» в войне, подчеркнув, что единственным агрессором является Россия, которая может остановить боевые действия в любой момент.

«Мы должны оказывать максимальное давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну. Россия могла бы остановить ее в любой день. Россия является агрессором», — заявил Стере.

Он заверил, что Норвегия и другие европейские страны продолжат давить на Кремль и усиливать поддержку Украины для достижения справедливого мира.

Чего ожидать от визита Зеленского в Мюнхен

Издание Politico отмечает, что нынешний форум в Мюнхене лишь подчеркивает глубокий кризис в дипломатии. По оценкам шести европейских чиновников, саммит завершится лишь очередными декларациями о единстве, не принеся никаких реальных решений.

Реклама

Кроме того, судьба Украины остается неопределенной. США дали понять Киеву, что гарантии безопасности не будут предоставлены до заключения мирного соглашения с Россией о завершении войны. Москва требует территории, которые Украина не готова отдавать, что блокирует мирный процесс.

По словам американского чиновника, Россия настаивает на контроле над всем Донбассом. Несмотря на готовность к диалогу, компромисс пока недостижим.

На следующей неделе планируется новая встреча с участием США, России и Украины, вероятно, в Майами или Абу-Даби. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что переговоры осложняет параллельная дипломатия по Ирану. Глава МИД Латвии Байба Браже отметила, что серьезности России в отношении мира до сих пор не видно.

Как отмечает издание, сейчас переговоры находятся в тупике. Стороны согласовали лишь принципы прекращения огня и создания демилитаризованной зоны, но вопрос границ и присутствия западных войск не решен.

Реклама

Украинские политики считают, что Россию можно только принудить к миру, тем более на фоне проблем в ее экономике из-за санкций.

Напомним, в МИД Украины заявили, что гарантии безопасности «практически готовы к подписанию» с США и заверили, что речь идет о «серьезных обязывающих юридических конструкциях».

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.