Олимпиада-2026: результаты мужской индивидуальной гонки по биатлону – как выступили украинцы

Дмитрий Пидручный / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 10 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2026 продолжилась мужской индивидуальной гонкой.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын, Антон Дудченко и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев показал Пидручный, который занял 18-е место. Капитан "сине-желтых" допустил три промаха на втором огневом рубеже, но остальные отработал безошибочно.

Реклама

Обладателем золотой медали стал норвежец Йохан Олав-Ботн, для которого это дебютная медаль на Олимпийских играх. "Серебро" завоевал француз Эрика Перро, а бронзовым призером стал еще один норвежец Стурла Легрейд.

Олимпиада-2026. Биатлон, мужская индивидуальная гонка

1. Йохан Олав-Ботн (Норвегия, 0+0+0+0) 51:31.5

2. Эрик Перро (Франция, 0+1+0+0) +14.8

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0)+48.3

Реклама

4. Олли Хииденсало (Финляндия, 0+0+0+0) +1:29.7

5. Филипп Наврат (Германия, 1+0+0+0) +1:31.5

6. Томмазо Джакомель (Италия, 1+1+0+1) +2:27.5

...

Реклама

18. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+3+0+0) +4:38.9

28. Виталий Мандзын (Украина, 0+1+1+2) +5:23.5

35. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +4:51.3

65. Тарас Лесюк (Украина, 1+2+0+1) +9:00.0

Реклама

Полное видео гонки

Отметим, что в воскресенье, 8 февраля, биатлонная программа Олимпийских игр-2026 открылась смешанной эстафетой, где сборная Украины заняла восьмое место.

Следующим биатлонным стартом на Олимпиаде-2026 станет женская индивидуальная гонка, которая состоится в среду, 11 февраля. Начало – в 15:15 по киевскому времени.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. После третьего соревновательного дня "сине-желтые" остаются без наград.

Реклама

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.