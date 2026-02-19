- Дата публикации
Определились полуфинальные пары мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Матчи 1/2 финала состоятся 20 февраля.
На зимних Олимпийских играх-2026 состоялись четвертьфинальные поединки мужского хоккейного турнира , в результате чего определились полуфинальные пары.
В матчах 1/4 финала Словакия победила Германию (6:2), Канада в овертайме одолела Чехию 4:3, Финляндия в овертайме обыграла Швейцарию (3:2), а США в овертайме осилили Швецию (2:1).
В полуфинале канадцы встретятся с финнами, в то время как американцы будут противостоять словакам. Оба матча состоятся в пятницу, 20 февраля.
Хоккей на Олимпиаде-2026: расписание матчей 1/2 финала
20 февраля. 17:40. Канада – Финляндия
20 февраля. 22:10. США – Словакия
Интересно, что впервые с 2014 года на Олимпийских играх сыграют хоккеисты с НХЛ.
Отметим, что на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, "золото" завоевали финские хоккеисты, которые обыграли в финале сборную Олимпийского комитета России (ОКР) со счетом 2:1.
К Олимпиаде-2026 российских хоккеистов не допустили, ведь командам государства-агрессора запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за войны в Украине.
Сборная Украины по хоккею не смогла квалифицироваться на Олимпиаду-2026. В финальном раунде отбора "сине-желтые" проиграли все три матча – Франции (2:7), Латвии (1:5) и Словении (2:6).
Наша хоккейная сборная только один раз выступала на Олимпийских играх – в 2002 году украинцы заняли десятое место на олимпийском турнире в Солт-Лейк-Сити (США).
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.