Уайлдер спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился мыслями о потенциальном бой-реванше между абсолютным чемпионом мира в хевивейте Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Американец считает украинского боксера фаворитом второго поединка против "Цыганского короля", однако не исключает, что все может пойти и по другому сценарию.

"Тут дело в том, кто и как себя покажет в бою. Часто у нас бывают хорошие дни и плохие дни. Ты никогда не знаешь, что будет. Если бы нужно было выбирать победителя реванша, то я бы назвал Усика. Но посмотрим, что произойдет", – сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Также "Бронзовый бомбардировщик" ответил на вопрос, как бы боксировал, если бы очутился с Усиком в одном ринге.

"Джеб. Я делал бы то, что делаю лучше всего – наносил удары правой. Если я ударю правой кого-либо, это будет нокаут. Мне стоило бы разработать стратегию, чтобы добраться до него. Но есть одна вещь – он левша. А я люблю таких боксеров. Как боксер супертяжелого веса я всегда даю людям то, что они хотят увидеть. И это нокаут", – сказал Уайлдер.

Ранее сообщалось, что Уайлдер отреагировал на победу Усика над Фьюри.

Усик – Фьюри: итоги боя за звание абсолютного чемпиона мира

В ночь на 19 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114) в главном поединке боксерского шоу в саудовском Эр-Рияде. В конце девятого раунда украинец отправил британца в нокдаун.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик – Фьюри, а также видео эмоциональной реакции Усика после победы над британцем.

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Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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Напомним, Фьюри официально активировал опцию о реванше с Усиком. По словам промоутера Боба Арума, второй бой между украинцем и британцем состоится в конце 2024-го или в начале 2025 года в Эр-Рияде.

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