Украина – Азербайджан: где и когда смотреть матч отбора ЧМ-2026

В понедельник, 13 октября, сборная Украины сыграет с командой Азербайджана в четвертом матче группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В предыдущих матчах квалификации на грядущий Мундиаль команда Сергея Реброва проиграла Франции (0:2), сыграла вничью с Азербайджаном (1:1) и победила Исландию (5:3).

Сборная Азербайджана проиграла Исландии (0:5), сыграла вничью с Украиной (1:1) и потерпела поражение от Франции (0:3).

Где смотреть матч Украина – Азербайджан

Прямую трансляцию поединка Украина – Азербайджан можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на бесплатном канале "MEGOGO СПОРТ" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Азербайджан.

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Напомним, победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.