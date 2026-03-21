Усик и Джошуа вместе прибыли в Киев и встретились с украинскими военными

Энтони Джошуа и Александр Усик / © Associated Press

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа вместе прибыли в Киев.

"Еду в Киев с Энтони Джошуа. Уже планирую небольшую экскурсию по городу. С нетерпением жду возможности показать некоторые из моих любимых мест!", — сообщил Усик на своей странице в соцсети X.

"Добро пожаловать в Украину", — подписал Александр совместное фото с Джошуа после прибытия на родину.

Позже Усик рассказал, что уже провел Эй Джею небольшую экскурсию.

Медиаресурс BoxingKingMedia также опубликовал видео, где видно, что британский боксер встретился с украинскими военными

Возле автомобиля, в котором находился Джошуа, стоял и сам Усик. Во время общения воины поблагодарили Эй Джея за визит в такие сложные времена.

Ожидается, что в субботу, 21 марта, Джошуа посетит вечер бокса в Лесниках Киевской области, организованный промоутерской компанией Усика. Там в том числе свой дебютный поединок на профессиональном ринге проведет олимпийский чемпион Парижа-2024 украинец Александр Хижняк.

Отметим, что Усик дважды боксировал против Джошуа — в сентябре 2021 года и августе 2022-го. В обоих титульных поединках украинец победил решением судей.

Напомним, в конце прошлого года Джошуа попал в ДТП в Нигерии, в котором погибли два его тренера — Роберт Латц и Сина Гами, которые также были близкими друзьями боксера.

Сам Эй Джей в момент аварии был пассажиром на заднем сиденье и отделался незначительными травмами.

Перед этим Джошуа в ночь на 20 декабря в Майами нокаутировал блогера Джейка Пола. К этому поединку британца готовил украинский тренер Егор Голуб.