Выдающийся тренер дал прогноз на матч Украина — Швеция в плей-офф отбора к ЧМ-2026

Мирон Маркевич / © ФК Днепр

Выдающийся украинский тренер Мирон Маркевич поделился своим прогнозом на полуфинальный матч плей-офф европейского отбора к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции.

"Ничего другого, кроме победы сборной Украины, не хочется ожидать. Все реально. Даже, несмотря на серьезные кадровые проблемы, болельщики "сине-желтых" имеют право рассчитывать на положительный результат.

То, что игра будет непростой, в этом я не сомневаюсь, как не сомневаюсь и в победе команды Сергея Реброва. Счет? Думаю, мы выигрываем с разницей в один мяч, а 1:0 или 2:1, это уже не столь важно", — цитирует Маркевича Meta.ua.

Ранее сообщалось, что прогноз на матч Украина — Швеция сделал легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо.

Матч Украина — Швеция состоится в четверг, 26 марта, на "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Победитель этого поединка выйдет в финал плей-офф, где 31 марта сразится за путевку на Мундиаль с триумфатором пары Польша — Албания.

Отметим, что сборная Украины уже узнала потенциальных соперников в финальном турнире ЧМ-2026. Если "сине-желтые" смогут пробиться на Мундиаль, то посоревнуются в группе F с Нидерландами, Японией и Тунисом.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.