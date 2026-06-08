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Большие изменения на границах ЕС: Еврокомиссия требует отменить проверки, но Германия против
Еврокомиссия призывает Германию и еще восемь стран свернуть внутренний пограничный контроль из-за спада миграции, однако Берлин уже ответил категорическим отказом.
Европейская комиссия настаивает на постепенной отмене национального пограничного контроля в Германии и других европейских странах.
Об этом пишет Spiegel.
Еврокомиссар по миграции Магнус Бруннер заявил, что, по мнению Еврокомиссии, постепенное сокращение пограничного контроля в девяти государствах-членах, где он сейчас существует, является «как возможным, так и целесообразным — в том числе в Германии».
Чтобы обосновать свой призыв к уменьшению пограничного контроля, Бруннер указал, что количество беженцев резко уменьшается.
Ранее мы писали о том, что в ЕС обсуждают изменения в системе временной защиты для украинских беженцев, которую могут продлить до 2028 года, но в обновленном виде.
«С другой стороны, принятые меры, такие как защита внешних границ и общая общеевропейская система въезда и выезда, дают результат», — признал он.
В апреле Административный суд немецкого города Кобленц признал незаконной пограничную проверку на границе между Люксембургом и Германией.
Это решение стало не первым в Германии: ранее суды также подвергали сомнению законность проверок на границе с Австрией.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в четверг, 4 июня, отклонил просьбу Европейской комиссии об отмене внутренних пограничных проверок.