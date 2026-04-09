Франция готовится к большой войне: правительство пошло на беспрецедентный шаг

Французский десантник / © Associated Press

Правительство Франции представило обновленный план военных инвестиций, который предусматривает рост оборонного бюджета до 76 млрд евро. Париж готовит армию к возможному масштабному конфликту в Европе и соревнуется за лидерство с Берлином.

Об этом говорится в статье ABC.

Франция увеличивает расходы на свою оборону

Несмотря на высокий дефицит государственного бюджета (5,1% ВВП по состоянию на конец прошлого года), Франция готовится к новому увеличению расходов на оборону. 8 апреля на заседании Совета министров были рассмотрены изменения в закон о военном программировании. Правительство намерено дополнительно вложить 36 млрд евро в оборонную сферу до 2030 года.

Это продолжение курса, который в последние годы последовательно продвигает президент Эмманюэль Макрон, стремясь не допустить отставания Франции от Германии в гонке вооружений, усилившейся в Европе после начала полномасштабной войны России против Украины.

«Наша цель — чтобы вооруженные силы были готовы к участию в более масштабном конфликте» в случае возможной войны «во временном горизонте, который никто не контролирует», — заявила министр обороны Катрин Вотрен после заседания правительства в Елисейском дворце.

«Мир за последние годы стал значительно жестче», — добавила она, аргументируя необходимость пересмотра закона о военном программировании на 2024 — 2030 годы, принятого парламентом в июне 2023 года.

Франция может быть втянута в войну

Хотя Москва прямо не упоминается, французское руководство объясняет свои действия риском расширения российско-украинской войны за пределы двух стран и возможным привлечением государств НАТО — в частности Польши или стран Балтии. В таком случае французские вооруженные силы могут быть непосредственно втянуты в конфликт.

Ранее начальник Генерального штаба Франции Фабьен Мандон уже вызвал резонанс, призвав общество быть готовым «потерять своих детей» и готовиться к потенциальной войне с Россией до 2030 года.

Именно этот гипотетический сценарий правительство использует как главное обоснование роста оборонных расходов. С 2017 года, с тех пор как Макрон занял пост президента, военные инвестиции Франции уже удвоились — с 32 до 64 млрд евро. Новые изменения предусматривают дополнительные 8 млрд в 2028 году и еще по 9 млрд в 2029 и 2030-м годах. В конце концов оборонный бюджет должен достичь 76 млрд евро ежегодно до конца десятилетия, что составит примерно 2,5% ВВП. Это ниже 5%, которых требуют США при президентстве Дональда Трампа.

После представления эти изменения еще должны быть обсуждены и проголосованы в Национальном собрании и Сенате в течение ближайших месяцев.

Франция пересмотрит оборонные приоритеты

Кроме роста финансирования армии, инициатива предусматривает пересмотр оборонных приоритетов.

Премьер-министр Себастьен Лекорню, ранее возглавлявший Минобороны, стремится приспособить французское войско к новым реалиям ведения боевых действий, сформированным войной в Украине и конфликтами на Ближнем Востоке. Речь идет о более широком применении беспилотников и потребности в больших запасах боеприпасов. Одной из ключевых статей расходов становится пополнение арсеналов пуль и ракет, на что предусмотрено до 26 млрд евро.

«Также предусмотрены расходы на ядерное сдерживание», — пояснила Вотрен. Законопроект включает финансирование увеличения количества ядерных боеголовок, о чем Макрон заявлял в начале марта, а также запуск добровольной военной службы для молодежи в возрасте с 18 до 25 лет, «которая начнется в сентябре», напомнила министр. В то же время некоторые программы могут быть приостановлены — в частности, проблемный проект Eurodrone, направленный на создание беспилотника для Франции, Германии, Испании и Италии.

Гонка вооружений Франции и Германии

Несмотря на ощутимый рост оборонного бюджета, Франция все же уступает Германии. Сейчас Берлин тратит более 107 млрд евро на военные нужды и планирует втрое увеличить эти расходы в течение следующих 15 лет. В то же время Франция остается единственной ядерной державой ЕС и имеет самый большой оборонно-промышленный комплекс в союзе, хотя в будущем это может измениться.

«Французские власти годами стремились, чтобы немецкие партнеры уделяли больше внимания вопросам обороны и меньше полагались на США. Но сейчас они с определенной тревогой наблюдают за стремительным ростом немецкого бюджета, который вскоре может вдвое превысить французский — это стало бы беспрецедентным явлением с 1945 года», — пояснила политолог Дельфин Дешо-Дютар из Университета Гренобля.

Учитывая активную гонку вооружений, французское правительство вряд ли откажется от намерений увеличивать военные расходы, даже несмотря на сложную ситуацию с государственными финансами: ожидается, что долг превысит 118% ВВП уже в этом году.

Правительство реагирует достаточно сдержанно на рост цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке и рассчитывает на увеличение налоговых поступлений благодаря инфляции. Это должно помочь решить непростую задачу — одновременно повысить оборонные расходы, сократить социальные расходы, уменьшить дефицит и избежать масштабных протестов в стране, известной своей общественной активностью.

Угроза войны для Франции — что известно

Напомним, осенью прошлого года начальник Генштаба Франции Фабьен Мандон предупредил, что страна должна быть готова к прямому столкновению с Россией в течение 3 — 4 лет. Генерал призвал к срочному перевооружению, поскольку Кремль может атаковать Европу, считая ее слабой. Мандон отметил: хотя РФ пытается запугать ЕС, у Европы есть ресурсы для обороны, а ключевым фактором сдерживания является решимость и готовность к «жесткому шоку».

Тогда же командующий Сухопутных войск Франции Пьер Шиль заявил, что эпоха мира закончилась, поэтому армия должна быть готова к полномасштабному конфликту в любой момент. Основным приоритетом на следующие годы станет увеличение оборонного бюджета на 3,3 млрд евро для усиления ПВО, РСЗО и массового внедрения БпЛА. Генерал отметил важность новых технологий.

Весной этого года Макрон объявил о первом с 1992 года расширении ядерного арсенала страны. Решение обусловлено необходимостью сохранить «разрушительную силу сдерживания» в условиях нестабильного мира. Президент приказал увеличить количество боеголовок, однако заявил, что точные цифры и данные об арсенале отныне будут засекречены во избежание спекуляций.