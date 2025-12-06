Президент Словакии Петер Пеллегрини

В Европе раздаются новые скептические заявления о целесообразности военной поддержки Киева. Президент Словакии Петер Пеллегрини выразил мнение, что дальнейшее финансирование украинской армии со стороны Евросоюза неэффективно и только затягивает боевые действия. По его мнению, Украина не сможет выиграть победить в войне военным путем.

Об этом он сказал в интервью словацкому вещателю STVR.

«Оружие только продолжает конфликт»

Комментируя планы ЕС по использованию замороженных российских активов и выделению новых пакетов помощи, Пеллегрини был категоричен. Он считает, что стратегия вооружения Киева себя исчерпала.

«Я считаю, что если мы будем посылать в Украину еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить им оружие и военное снаряжение, мы только продолжаем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины», — заявил словацкий лидер.

По его мнению, реалии на фронте говорят о том, что Киев не сможет вернуть свои территории силой, учитывая ресурсы противника.

"Сегодня всем очевидно, что Украина, учитывая огромную армию и упорство российской армии, просто не способна выиграть эту войну и вытеснить ее со своей территории", - добавил он.

Призыв к переговорам и восстановлению

Пеллегрини предлагает изменить фокус финансирования. Он убежден, что европейские средства должны тратиться исключительно на мирные цели, например, на послевоенное восстановление инфраструктуры.

"Чтобы помочь этой стране восстановиться, чтобы снова обеспечить ее электроэнергией, чтобы снова отстроить все разрушенные здания, разрушенные города", - наметил приоритеты политик.

Также президент Словакии призвал Европу поддержать дипломатические усилия и ускорить действия США, направленные на начало переговоров с Владимиром Путиным, чтобы «положить конец этой войне».

Напомним, пока премьер-министр Джорджа Мэлони пытается сохранить прозападный курс, ее партнеры по коалиции выдвигают все более радикальные предложения. В частности, вице-премьер Маттео Сальвини предложил вернуть Кремлю замороженные активы .

В то же время, Евросоюз разработал хитрый план использования замороженных российских активов через механизм «репарационного кредита». Однако реализация замысла подверглась серьезному сопротивлению Бельгии, которая опасается судебных исков и даже военного ответа со стороны России.