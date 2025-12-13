РФ рекордно теряет доходы от нефти и газа / © ТСН.ua

Реклама

Российские доходы от нефти и газа в декабре 2025 года могут снизиться почти вдвое — до самого низкого уровня с 2020 года.

Причинами называют падение мировых цен на нефть и укрепление рубля. Об этом сообщает Reuters.

По подсчетам агентства, декабрьские поступления могут составить около 410 млрд рублей, что ниже прогноза Министерства финансов РФ. Уменьшение доходов происходит на фоне удешевления нефти на мировых рынках и падения стоимости российской нефти в пересчете на рубли. В то же время государство наращивает оборонительные расходы из-за войны против Украины.

Реклама

Если оценивать совокупные нефтегазовые поступления по итогам всего 2025 г., то, по оценкам Reuters, они составят около 8,44 трлн рублей. Это почти на четверть меньше, чем в прошлом, и ниже обновленного октябрьского прогноза Минфина РФ в 8,65 трлн рублей.

В начале года российское финансовое ведомство ожидало значительно более высокие показатели — 10,94 трлн рублей, однако было вынуждено пересмотреть прогноз из-за падения мировых цен на нефть. Это понижение связывают с опасениями перенасыщения глобального рынка.

В последний раз подобно низким ежемесячным нефтегазовым доходам Россия фиксировала в августе 2020 года — тогда они составляли 405 млрд рублей на фоне резкого падения цен на нефть, вызванного пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что скидка на российскую Urals по эталонной Brent достигла 25,8 доллара, что вдвое больше, чем после введения санкций США против «Лукойла» и «Роснефти».

Реклама

Мы ранее информировали, что падение мировых цен на нефть вынуждает Кремль искать альтернативных покупателей. Индия, понимая слабую позицию России, потребует еще больших скидок и уступок.