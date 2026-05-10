Тайные встречи по войне в Иране: в переговоры вступает Катар

Марк Рубио / © Associated Press

В Майами состоялась закрытая встреча госсекретаря США Марко Рубио, спецпосланника Стивена Уиткоффа и премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдулрахмана Аль Тани.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

По информации издания, обсуждение касалось предполагаемого соглашения о прекращении конфликта между США и Ираном. Речь также шла о подготовке меморандума о взаимопонимании, который будет служить основой для дальнейших переговоров. На этом фоне Вашингтон и Тегеран работают над заключением краткого документа о прекращении войны, но окончательный ответ от Ирана пока не получен.

Издание отметило, что первоначально в качестве официального посредника в процессе выступал Пакистан. Однако сейчас Катар активно участвует в этом процессе «за кулисами» и является важным медиатором, особенно благодаря своим эффективным контактам с Тегераном. К переговорам также привлечены Египет, Турция и Саудовская Аравия.

Марко Рубио косвенно подтвердил факт встречи, заявив, что обсуждал с катарским премьер-министром вопросы обороноспособности страны и партнерство между США и Катаром для укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Переговоры между США и Ираном — последние новости

Представители США и Ирана могут на следующей неделе встретиться в Исламабаде, чтобы возобновить мирные переговоры.

Стороны при посредничестве работают над одностраничным меморандумом из 14 пунктов, который определит параметры переговоров по прекращению конфликта. Иран впервые выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, а обе стороны рассматривают возможность вывода части иранских запасов высокообогащенного урана за границу, хотя публичные заявления сторон остаются противоречивыми.

Среди ключевых условий меморандума — призыв в Иран ослабить контроль над Ормузским проливом и обязательства США снять блокаду иранских портов на время 30-дневных переговоров. Если переговоры пройдут успешно, срок может быть продлен по взаимному согласию. Вопрос масштаба смягчения санкций остается дискуссионным и может стать камнем преткновения.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка ни за что не позволит Ирану создать ядерное оружие. По его словам, ситуация под полным контролем, а иранцы сами очень хотят начать переговоры.

