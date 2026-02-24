В Китае сделали новое заявление в годовщину вторжения РФ в Украину: что сказали в Пекине

Представитель МИД КНР Мао Нин / © Associated Press

Реклама

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что поддерживают все усилия, направленные на установление мира между Украиной и Россией, и настаивают на необходимости переговоров. В то же время, на фоне таких заявлений Пекин продолжает активно сотрудничать с Москвой в экономической и технологической сферах, что вызывает беспокойство на Западе.

Во время очередного брифинга спикер МИД КНР Мао Нин заявил, что позиция Китая относительно войны в Украине остается последовательной.

По ее словам, Пекин поддерживает все инициативы, направленные на мир, а переговоры являются единственным жизнеспособным путем урегулирования конфликта.

Реклама

Она отметила, что в последнее время ситуация вокруг войны открыла новые возможности для диалога, и стороны должны воспользоваться этим шансом.

Мао Нин также подчеркнула, что Китай готов сотрудничать с международным сообществом и играть конструктивную роль в политическом урегулировании.

На вопрос о возможной выгоде Китая от войны она ответила, что позиция Пекина объективна и справедлива, а сама страна не стремится извлекать пользу от конфликта и не разжигает его.

Китай становится ключевым покупателем российской нефти

Несмотря на заявления о нейтральности, Китай продолжает наращивать экономические связи с Россией.

Реклама

В частности, Москва изменила логистику поставок нефти из-за уменьшения спроса со стороны Индии. Теперь российскую нефть Urals все чаще перегружают на супертанкеры в Красном море для дальнейшей транспортировки в Китай.

В последние месяцы примерно 6,3–6,9 млн баррелей нефти сначала доставляли небольшими судами через европейские воды и Суэцкий канал, после чего ее передавали на большие танкеры.

Поддержка России в области технологий

После начала полномасштабного вторжения, Россия оказалась под жесткими санкциями США и ЕС. В этот период Китай стал одним из ключевых партнеров Москвы, помогая заполнять вакуум после ухода многих западных компаний.

В НАТО называют Китай важным фактором, позволившим России продолжать войну.

Реклама

В то же время, Пекин официально заявляет о нейтральной позиции, подчеркивая, что не является стороной конфликта.

Представитель посольства Китая в США Лю Пеньюй ранее заявлял, что страна не "подливает масла в огонь" и не стремится извлечь выгоду от войны.

Напомним, по данным издания The Japan Times, в 2025 году Китай существенно усилил поддержку РФ в войне, снабжая критические компоненты и минералы для оружия, без которых Москва не смогла бы воевать, и эта тенденция сохранится в 2026 году. Пекин игнорирует призывы Европы к миру, а Таиланд стал ключевым посредником по обходу санкций. В частности, за 11 месяцев 2025 года РФ через Таиланд импортировала китайских дронов на 125 млн долл., что в 8 раз превышает предыдущие показатели.