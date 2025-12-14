Пьяный енот, найденный без сознания в магазине алкоголя, имеет богатое "криминальное" прошлое

Реклама

В штате Вирджиния, США, печально известного «пьяного енота», ворвавшегося в магазин алкогольных напитков, разоблачили в качестве серийного нарушителя.

Об этом заявили сотрудники службы защиты животных округа Гановер.

Ранее Служба защиты животных и местный приют сообщали, что енот проник в магазин Ashland ABC в Черную пятницу. Животное разбило несколько бутылок алкоголя, после чего его нашли без сознания в ванной комнате магазина.

Как рассказала сотрудница службы Саманта Мартин в официальном подкасте округа Hear In Hanover, этот инцидент был далеко не первым в криминальной биографии енота.

Енот разгромил магазин. Фото: Защита животных округа Гановер

«Это не в первый раз, когда он пробирался в здания в этом торговом квартале», — отметила Мартин.

Енот спит в туалете. Фото: Защита животных округа Гановер

По ее словам, животное, вероятно, совершило по меньшей мере три проникновения. В частности, енот побывал в студии каратэ, а также в отделе транспортных средств, где съел несколько закусок.

После инцидента в магазине алкогольных напитков енота забрали в приют, где он провел ночь, чтобы «протрезветь». На следующий день животное выпустили неподалеку от места его предыдущих выходок.

"Мы не переселяем енотов, ведь для них это фактически смертный приговор", - объяснила Мартин. Она добавила, что животное удивительным образом каждый раз находит обратный путь к тому же зданию. «Он очень умный маленький озорник», — пошутила она.

Сотрудница службы призналась, что надеется: после последнего случая енот станет более сдержанным.

«Хочется верить, что он усвоил урок. Но, если честно, он просто живет свою лучшую жизнь», - сказала Мартин. – «Ну а почему бы нет? Особенно в Черную пятницу — бокал-другой можно и разрешить».

Напомним, в городах зафиксировали енотов-мутантов.