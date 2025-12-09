ТСН в социальных сетях

Енотовидная собака

Енотовидная собака / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Украина
439
1 мин
Енотовидная собака

Фотоловушка Чернобыльского заповедника поймала всеядного хищника (видео)

Енотовидная собака (или енот уссурийский) относится к видам, которые потребляют все, что доступно, подтверждая свой статус важного элемента экосистемы Чернобыля.

Ирина Лабьяк

Фотоловушка Чернобыльского заповедника зафиксировала енотовидную собаку за типичным, но интригующим занятием: она лакомилась останками лося. Гибкое пищевое поведение этого енота помогает ему накопить энергию перед зимним сезоном.

Об этом сообщили в Чернобыльском заповеднике.

«Енотовидная собака, или енот уссурийский, относится к видам с чрезвычайно гибким пищевым поведением: он потребляет все, что доступно в конкретный момент. В его рационе: мелкие грызуны, птицы и их яйца, насекомые, рыба, ягоды, плоды и даже злаки», — говорится в сообщении.

Падаль занимает важное место в рационе енотов, и именно способность поедать животные остатки помогает им успешно переживать периоды, когда другие пищевые источники ограничены. Такое поведение является естественным и характерным для этого вида.

Это подтверждает и видео, на котором уссурийский енот спокойно лакомится остатками лося: для него это не только простой в доступе корм, но и высококалорийный источник энергии, необходимой перед зимой.

В Чернобыльском заповеднике, где природа существует по собственным правилам, подобные эпизоды случаются регулярно и напоминают о том, насколько важна роль каждого вида в экосистеме.

К слову, ранее в Чернобыльском заповеднике заметили лису обыкновенную (рыжую лису) — привычного, но осторожного хищника. В заповеднике отметили, что получить ее фотопортрет является «маленькой удачей», поскольку дикие звери избегают камер.

439
